Ermatingen Hilfe für die Rückkehr: Katholische Kirchgemeinde spendet 10'000 Franken an ukrainische Frauen und Waisenkinder, die derzeit in Kreuzlingen und Fischingen leben An ihrer Versammlung konnte die Katholische Kirchgemeinde Ermatingen eine überaus positive Rechnung präsentieren. Weniger erfreulich war dagegen, dass Pfarreiseelsorgerin Tanja Tribull gekündigt hat. «Ende Juli wird sie uns verlassen. Wir können es nicht verstehen», sagte Beatrice Niedermann, Präsidentin des Kirchgemeinderates.

Beatrice Niedermann, Präsidentin des Kirchgemeinderates von Katholisch Ermatingen, begrüsst die katholischen Ordensschwestern Schwester Maria Mukachivska und Schwester Maria Neustannoi Pomoci aus der Ukraine sowie Pastoralraumpfarrer Edwin Stier. Bild: Margrith

Pfister-Kübler

Ausgerechnet an dieser Kirchgemeindeversammlung von katholisch Ermatingen am Mittwochabend, wo ein überaus positiver Rechnungsabschluss vorgelegt wurde – mit einem Plus von 148'901 Franken, budgetiert war ein Plus von 10'750 Franken –, wurden die Wahlen der Präsidentin des Kirchgemeinderates und des Kirchgemeinderats, Pfarrer Edwin Stier, in Minne vollzogen, ausgerechnet da gab es zum Schluss einen unerwarteten Dämpfer. Beatrice Niedermann, Präsidentin des Kirchgemeinderates, sagte:

«Tanja Tribull hat gekündigt. Wir haben alles versucht, unsere Pfarreiseelsorgerin für unsere Kirchgemeinde Ermatingen zu halten. Ende Juli wird sie uns verlassen. Wir können es nicht verstehen.»

Ein Raunen der Enttäuschung ging durch den Pfarreisaal, nebst Gästen waren 31 Kirchbürger anwesend. «Wir sind alle perplex», sagte Edwin Stier, Pfarrer des Pastoralraumes mit den vier Pfarreien Ermatingen, Tägerwilen und zwei Kreuzlinger Pfarreien. «Sie hat vieles auch reorganisiert, aber es ist ihre Entscheidung. Wir haben für uns noch keine Lösung», ergänzte Niedermann, sichtlich emotional bewegt.

Die Pfarreiseelsorgerin Tanja Tribull hat gekündigt. Bild: PD

Tanja Tribull werde eine Stelle als Gemeindeleiterin annehmen. Wo sie jedoch die neue Aufgabe übernimmt, darüber wurde am Mittwochabend durch Tanja Tribull Stillschweigen gewahrt. Die Pfarreiseelsorgerin und Theologin war im November 2019 vom Bistum Basel angefragt worden, ob sie die Stelle von Anne Zorrell als Seelsorgerin übernehmen wolle. Sie kam mit Begeisterung und wollte etwas bewegen und sie hat viel bewegt mit frischem Elan sowie ernsthafter christlicher Überzeugung.

Auf einen Schlag 290 Kirchbürger mehr

Doch zurück zum Beginn der Rechnungsversammlung, die eine sprachliche Umgewöhnung forderte: Statt Kirchenbehörde heisst es neu Kirchgemeinderat. Und da ab diesem Jahr auch volljährige ausländische Mitglieder der katholischen Kirchgemeinden mit B- oder C-Ausweis stimm- und wahlberechtigt sind, hat sich die Zahl der Kirchbürger in der Katholischen Kirchgemeinde Ermatingen auf einen Schlag von 880 auf 1170 erhöht. Niedermann sagte:

«Wir freuen uns, dass einige der Einladung gefolgt sind, und laden Sie ein, künftig die Kirchenpolitik aktiv mitzugestalten.»

Gewohnt zügig führte die Präsidentin durch die Traktanden. Pfleger Rembert Dür erläuterte die Rechnung 2021, die bei einem Aufwand von 731'247 Franken und einem Ertrag von 880'149 Franken mit einem Überschuss von 148'901 Franken schliesst.

Höhere Steuereinnahmen und der coronabedingte Ausfall von Anlässen wirkten sich auf die Rechnung 2021 aus. Bei den Steuereinnahmen konnte ein Mehrertrag von rund 52'000 Franken bei den natürlichen Personen, bei den juristischen Personen von 19'000 Franken gegenüber dem Budget verbucht werden.

Auch die Steuern an die Landeskirche fielen rund 8000 Franken tiefer aus als budgetiert. Die paritätischen Ausgaben liegen 7000 Franken unter dem Budget. Für die Akustikanlage konnte der budgetierte Betrag von 90'000 Franken eingehalten werden.

Die beiden Barockengel sind restauriert

Die beiden Barockengel in der Aloisius-Kapelle Mannenbach wurden bereits restauriert und zieren jetzt den Altar, dank der Kollekte bei der Abdankung von Alois Dähler und Spenden von der Familie Dähler von insgesamt 8341 Franken. Im Mai ist ein spezieller Gottesdienst im Gedenken an Alois Dähler geplant und der Rest des Geldes wird für die Sanierung des Sockels der Kapelle verwendet. Ohne Diskussion und einstimmig wurden die Rechnung 2021 der katholischen Kirchgemeinde und die paritätische Rechnung genehmigt.

Auch die Verwendung des Überschusses wurde einstimmig genehmigt: 138'901 Franken werden dem Eigenkapital zugewiesen. Und 10'000 Franken werden für die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge verwendet. Niedermann betonte:

«Wir wollen ein ganz konkretes Projekt in der Ukraine unterstützen, eine Rückkehrhilfe.»

Dies bedeutet, dass das Geld Frauen und Waisenkindern, die in Kreuzlingen in St.Stefan und im Kloster Fischingen aufgenommen worden sind, bei deren Rückkehr in die Ukraine nachhaltig geholfen wird. Die zwei katholischen Ordensschwestern aus der Ukraine, die mit Pastoralraumpfarrer Edwin Stier zur Versammlung gekommen waren, bedankten sich in der Hoffnung, dass der Kontakt nach dem Krieg bleibt.