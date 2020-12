Ermatingen Für die nächsten zehn Jahre ist gesorgt: Das Pistolen-Gangfischschiessen erhält eine neue Standarte Die Fahne wird jeweils dem besten Schützenverein als Wandertrophäe überreicht. Nun wurde die neue Standarte für das kommende Jahrzehnt präsentiert.

Hans Ulrich Hug, Präsident Pistolenschützen Ermatingen,

Werner Schönwald, Hersteller der Standarte und

Urs Giezendanner, Präsident Pistolen-Gangfischschiessen Ermatingen. Bild: Andrea Stalder

Dieses Jahr wird weder geschossen noch Fisch gegessen. Ein kleiner Trost bleibt den Pistolen-Gangfischschützen jedoch: eine neue Standarte für die kommenden zehn Jahre. Gefertigt wurde die Flagge vom Ermatinger Fahnenhersteller Fahnen Schönwald.

«Die Tradition will, dass die Standarte jedes Jahr an den gewinnenden Verein des Schiessens geht.»

Nach jeweils zehn Jahren bekomme derjenige Verein, der das Gangfischschiessen in dieser Zeit am meisten gewonnen hat, die Flagge als Geschenk überreicht, erklärt Urs Giezendanner, Präsident des Pistolen-Gangfischschiessens. In den vergangenen Jahren hätten bis zu 40 Vereine teilgenommen. «Der letztjährige Gewinner hat die Ehre, die aktuelle Standarte ein weiteres Jahr behalten zu dürfen», sagt er.

Die Flagge sei nun auf seiner letzten Reise, bevor sie dem besten Verein der letzten zehn Jahren übergeben werde. Ersatz musste aber schon im Voraus geschaffen werden. Daher hat man sich schon früh mit dem langjährigen Hersteller der Gangfischschiessen-Standarte, Werner Schönwald, abgesprochen.

«Die neue Standarte enthält alle wichtigen Symbole, die das Gangfischschiessen auszeichnen», sagt Schönwald. Auf der Fahne zu sehen ist ein Fisch, dessen Auge zugleich auch das Zentrum einer Zielscheibe bildet. Darüber ziert das Wappen Ermatingens und daneben eine Pistole die Standarte.

Die Digitalisierung bietet Vor- und Nachteile

Hergestellt wurde die neue Standarte komplett mit Digitaldruck. «Das Stickerhandwerk ist kurz vor dem Aussterben. Es gibt nur noch wenige professionelle Sticker – das ist schade. Doch der Digitaldruck bietet uns auch neue Möglichkeiten in Sachen Gestaltung», erklärt Schönwald. Zudem sei eine Herstellung mit Digitaldruck um einiges kostengünstiger.

Die kleine Standarte wurde dem Verein als Geschenk übergeben. Bild: Andrea Stalder

Das jetzige Erscheinungsbild der Standarte sei von Gestaltungsvorschlägen von vor zehn Jahren abgeleitet worden. «Die Entwürfe wurden auch stets dem Vorstand und an der Jahresversammlung gezeigt», erklärt Hans-Ulrich Hug, Präsident der Pistolenschützen Ermatingen. Zusätzlich zur grossen Flagge wurde dem Schützenverein auch eine kleine Standarte als Geschenk überreicht.

«Wir bedauern den Ausfall des diesjährigen Gangfischschiessens sehr», sagt Giezendanner. Man sei anfangs auch positiv gestimmt gewesen, was die Durchführung anbelangt. «Doch als die Zahlen wieder gestiegen sind, mussten wir uns eingestehen, dass eine Durchführung nicht mehr möglich war.» Nicht zu unterschätzen sei auch der Einnahmeausfall bei der Fischerei Fahrni, die jährlich die vielen Felchen für das traditionelle Gangfischessen nach dem Schiessen liefert sowie auch bei den Restaurants. Das 66. Pistolen-Gangfischschiessen wird somit erst nächstes Jahr, am 11. und 12. Dezember, stattfinden.