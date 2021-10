Ermatingen Fasnachtshoffnung für 2024: Die Groppen lassen sich von Corona nicht unterkriegen Trotz Corona macht das Komitee der Ermatinger Groppenfasnacht Pläne. Im Frühling soll es einen Umzug der besonderen Art geben.

Obergropp Rico Thurnheer (4. von links) präsentiert den Gönnerinnen und Gönnern das Fasnachtsprogramm. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Sie sind in der Aufwärmphase nach der pandemiebedingten «Auszeit». Die Leute vom Groppenkomitee Ermatingen mit Obergropp Rico Thurnheer an der Spitze. Am Samstagvormittag luden sie zum Gönnerapéro in den Stadgarten bei der «Bogibrugg.» Von 320 Gönnerinnen und Gönner waren knapp 30 gekommen. Thrnheer witzelt zur Begrüssung:

«Verglichen mit dem Aufmarsch an Gemeindeversammlungen sind es doch viele.»

Rico Thurnheer, Obergropp. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Unter den Auswirkungen der Pandemie hat auch die Groppenfasnacht gelitten. 2020 gab es einen Totalausfall, doch immerhin ist die Fasnachtszeitung erschienen. 2021 hat im März die fasnächtliche Plakat-Aktion Trotzgropp über den Kanton hinaus für Publizität gesorgt, und ein Sturm fetzte die Plakate von den Standorten. «In Coronazeiten zu planen ist schwierig», sagt der Obergropp. Deshalb habe man beschlossen, 2021 «nichts zu machen».

Gemeindepräsident hat schon 20 Sujet-Tipps geliefert

Mit Herzblut wird jedoch für 2022 mit 3G-Regeln geplant, neu mit Testzentrum und Reservationssystem, aber ohne Umzug. Die Umzugsgruppen stehen vor Ort und die Leute laufen. Thema: «Groppen-Roll und Groppen-Walk». 2023 steht die kleine Fasnacht auf dem Plan. Thurnheer sagt:

«Für den 10. März 2024 planen wir einen grossen Groppen-Umzug.»

Und weil 2024 darüber hinaus das Jubiläum «1300 Jahre Ermatingen» gefeiert wird, erklingt schon jetzt die Aufforderung zur Mitwirkung, finanziell oder mit Arbeitseinsatz. «Die Ideen gehen uns nicht aus», betont Thurnheer. Allein Gemeindepräsident Urs Tobler habe schon 20 Sujet-Tipps geliefert.