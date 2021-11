Ermatingen Eine «Pfundi-Polka» für den Ermatinger Ehrendirigenten Die Musikgesellschaft Ermatingen lud am Sonntag zum Jahreskonzert in die Kirche. Gefeiert haben der Verein und sein Publikum ein verschobenes Jubiläum: 31 Jahre Dirigent Stefan Hundertpfund.

Der Dirigent auf dem Thron: Stefan Hundertpfund und die Musikgesellschaft Ermatingen in der Kirche. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Ermatinger Kirche war am führen Sonntagabend voll besetzt, trotz Zertifikatspflicht. Die Musikgesellschaft hatte zum Konzert geladen. Weil im vergangenen Jahr wegen der Pandemie die Ehrung des Dirigenten Stefan Hundertpfund für 30 Jahre in Diensten verschoben werden musste, wurde dies nun nachgeholt. Das Jubiläum wurde facettenreich, musikalisch hochkarätig und mit stehenden Ovationen gefeiert. Für den Ehrendirigenten stand gar ein Thron parat, wo er mit Herzlichkeit und Dank überschüttet wurde. Das Orchester spielte zeitweise unter der Leitung von Vizedirigent Stefan Stalder, während der Jubilar verharrte und geniessen durfte.

Ein Vorzeige-Musikverein

Amüsant führten die Moderatoren Micha Grüninger und Lukas Kirner durchs Programm, welches eine verblüffende Vielfalt bot. «Concerto d` Amore» erklang zum Auftakt; es folgten musikalische Blöcke bis zu «I will always love you». Katrin Kirner liess mit dem «Märli 30 Jahre Hundertpfund» alles aufleuchten, vom gut aussehenden jungen Alemannen, der sich einst vorstellte und ehrenvoll gewählt wurde, der sich vom «Burscht» zum gestandenen Mann entwickelte und die Ermatinger Musikgesellschaft zu einem Vorzeige-Musikverein formte. Kirner griff erheiternde und schelmische Episoden auf. So habe er sich die Freiheit genommen, schneller als in den Noten stand zu dirigieren: «Und alle müssen ihm folgen.»

Viel Applaus erhielten der Dirigent und die Musikantinnen und Musikanten. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Polka heimlich einstudiert

Erheiternd, schön, bunt und verehrend war auch die Laudatio von Präsidentin Ursula April, die als Geschenk die «Pfundi-Polka» überreichte, komponiert von Roger Ender im Auftrag der Musikgesellschaft Ermatingen.

«Ich bin sprachlos.»

Das sagte ein verblüffter Stefan Hundertpfund, nach dem die Welturaufführung verklungen war. Die Polka war von den Musikanten heimlich einstudiert worden. Viel Lob und Anerkennung gab es auch von Ruth Gubler, Präsidentin des Kantonalverbandes. Der Kantonalverband habe mit Begeisterung registriert, dass die Musikgesellschaft Ermatingen vom vermeintlichen Klischee, dass das musikalische Vereinsleben es heutzutage schwer habe, abweiche. Die Ermatinger wagen mit Kühnheit Neues, etwa mit Jungbläserkursen und Nachwuchskursen für in die Jahre gekommene Leute. Am Schluss ertönte: «I will always love you» und das Publikum forderte Zugaben. Und es erging die Bitte an Stefan Hundertpfund, bis an sein Lebensende weiter zu dirigieren.