Ermatingen Drei engagierte Bürger treten zu den Ersatzwahlen an Bei Kaffee und Gipfeli konnten interessierte Ermatinger am Samstag am Bahnhof Patrick Baumann, Yagmur Tarhan und Jasmine Segginger kennenlernen. Sie kandidieren für die zwei frei werdenden Sitze im Gemeinderat und für den Sitz in der Schulbehörde.

Yagmur Tarhan, Jasmine Segginger und Patrick Baumann stellen sich für drei frei werdende Ämter zur Verfügung.

«Gerade mal 24 Kaffee und Gipfeli», fasst Hans Brugger, Präsident der Kreispartei SVP Ermatingen-Salenstein, das Interesse am Event zum Persönlichkennenlernen am Bahnhof zusammen. In Ermatingen Kandidaten zu finden, das sei nicht einfach. Doch die Willigen zeigen sich engagiert. Davon konnte sich die Ermatinger Bevölkerung am Samstagmorgen am Bahnhof Ermatingen selbst überzeugen.

Für den Gemeinderat zur Verfügung stellen sich Patrick Baumann und Yagmur Tarhan. Jasmine Segginger kandidiert als Mitglied der Schulbehörde.

Ein Elektroingenieur, ein Unternehmensinformatiker und eine Kauffrau

«Mit voller Unterstützung der SVP Ermatingen-Salenstein» steht auf dem Wahlflyer der SVP. Patrick Baumann hat Jahrgang 1986, ist Elektroingenieur, heimatverbunden, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, mag Lösungen mit Augenmass und ist in Triboltingen aufgewachsen.

Yagmur Tarhan hat Jahrgang 1979, ist Unternehmensinformatiker, Geschäftsführer, sympathisch, vertrauensvoll, parteilos, Ermatinger Bürger und lebt seit 30 Jahren im Dorf. Das ist über die Kandidaten für den Gemeinderat zu lesen.

Jasmine Segginger hat Jahrgang 1983, ist Kauffrau und Direktionsassistentin, Lehrlingsausbildnerin und Prüfungsexpertin, kommunikativ, parteilos und setzt sich für nachhaltige Bildung ein.

Junge für Politik begeistern

Patrick Baumann erzählt überdies, dass ihm offene Gespräche wichtig seien. Bei der Jugend will er das Engagement für Demokratie fördern sowie Start-ups unterstützen. Ermatingen solle seinen Charakter ressourcenorientiert bewahren und das Vereinsleben pflegen.

Yagmur Tarhan setzt ebenfalls auf ressourcenorientiertes Engagement. Auch er will die Jungen für die lokale Politik abholen. Tarhan ist im Gewerbeverein engagiert. Er legt den Finger auf die Gemeindefinanzen und zeigt sich überzeugt, dass zum Beispiel mit genauem Hinschauen bei Offerteneinholung noch einiges positiver ausfallen könnte.

Jasmine Segginer begründet ihre Kandidatur für die Schulbehörde ebenfalls mit Herzblut für Ermatingen und ihrem Anliegen für nachhaltige Bildung. «Kinder müssen sich willkommen fühlen und gut integriert werden», betont sie. Ihr sei es wichtig, dass gute Werte an die Kinder weitergegeben und Lehrkräfte sich optimal einbringen könnten. Drehscheibenfunktion sei sich aus ihrer beruflichen Tätigkeit gewohnt. Gleichzeitig schwingt bei ihr Hoffnung mit, dass man die Bedürfnisse aller Betroffenen - Eltern, Kinder und Lehrpersonal - aufnimmt.

Am 26. September 2021 findet der erste Wahlgang für die Ersatzwahl der per 31. Mai 2022 zurücktretenden Gemeinderäte Hans Schwarz und Benjamin Kasper statt. Ebenso die Ersatzwahl in die Primarschulbehörde, nötig geworden durch den Rücktritt im August von Heidi Gerber.