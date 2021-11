Ermatingen Die Schulen brauchen mehr Platz Die Gemeinde Ermatingen und die Primarschul- sowie Sekundarschulgemeinde sind durch das seit längerem anhaltende Wachstum stark gefordert.

Blick aus der Luft auf Ermatingen: Das Dorf wächst stetig. Bild: Reto Martin

(26. Juli 2019)

Die Gemeinde Ermatingen zählt schon über 3700 Einwohner und wächst stetig, was auch die Behörden der Primar- und Sekundarschule fordert, die zunehmende Bevölkerungsentwicklung in die strategischen Überlegungen von morgen miteinzubeziehen. Dies schreibt die Unterseegemeinde in einer Medienmitteilung.

«Der steigende Bedarf an Schulraum stellt in naher Zukunft vor allem die Primarschule vor grosse Herausforderungen.»

Damit der Schulbetrieb und dessen Organisation diesen wachsenden Aufgaben gerecht werden kann, entschieden sich die Ermatinger Schulgemeinden, das bislang im Gemeindehaus angesiedelte Schulsekretariat und die gesamte Schulpflege auszugliedern.

In knapp einem Jahr werde zudem Gallus Hug, Leiter Finanzen Gemeinde und Schulpfleger beider Schulgemeinden, in Pension gehen. Die anstehenden personellen Veränderungen sehen die beiden Schulgemeinden als Chance, eine auf ihre Bedürfnisse ausgelegte Schulverwaltungsstelle einzurichten.

«Aus diesem Grund wurde das Teilpensum der Schulpflege, des Leiters Finanzen und die Räumlichkeiten des Schulsekretariats bei der Gemeinde im Einvernehmen aufgekündigt.»

Die politische Gemeinde werde im selben Zug die Stelle des Leiters Finanzen neu definieren und so diverse neue Aufgaben angliedern.

Eine neue Klasse zieht ins Schulhaus Triboltingen

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen hat die Primarschulbehörde auf das Schuljahr 2021/2022 den Kindergarten Kunterbunt eröffnet. Für den Standort Triboltingen wurden Anfang Jahr Verhandlungen für die Eröffnung einer Kita im Obergeschoss des Schulhauses geführt.

«Da auf das kommende Schuljahr in Triboltingen eine neue Klasse eröffnet wird, kann das Vorhaben aber leider nicht umgesetzt werden.»

Stattdessen wird das Obergeschoss des Schulhauses Triboltingen bis Ende Mai 2022 zu einem zeitgemässen Schulraum umgebaut.

Auch die Planung für die Gesamtsanierung der haustechnischen Anlagen der Mehrzweckanlage ist abgeschlossen. Die Sanierung wird in mehreren Etappen vom Sommer 2022 bis in das Jahr 2024 andauern. Der Schul- und Vereinsbetrieb sollte ohne Einschränkungen stattfinden können.

Optimale Raumnutzung an beiden Schulen

Für die langfristige Schulraumentwicklung und -strategie hat die Primarschulbehörde Experten beigezogen. Einerseits werde die pädagogische Eignung und das Potenzial der aktuellen Unterrichtsgebäude und Aussenräume der Liegenschaften analysiert. Andererseits werde eine Unterhalts- und Investitionsplanung für die Liegenschaften der Primarschule Ermatingen erstellt.

Zudem wird aktuell die Bausubstanz der Schulhäuser der Sekundarschule beurteilt. Dies geschehe in enger Absprache mit der Primarschule. «Beiden Behörden ist angesichts der Raumnot der Primarschule wichtig, alle Optionen seriös zu überprüfen und damit den Weg für eine gemeinsame und optimale Raumnutzung an beiden Schulen frei zu machen.» (red)