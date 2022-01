Ermatingen Die Bürgergemeinde baut eine neue Grillstelle in der Badi Triboltingen Die jetzige Feuerstelle in der Badi Triboltingen genügt den Ansprüchen der Gäste und Besitzer nicht mehr. An ihrer Stelle soll nun eine solidere Variante entstehen.

Die jetzige Feuerstelle in der Badi Triboltingen bietet den Gästen nur wenig Grillkomfort. Bild: Rahel Haag

Ein paar Steinbrocken rund herum, in der Mitte eine Feuerstelle. Viel mehr Grillkomfort bietet die Badi in Triboltingen bislang nicht für ihre Gäste. Das will die Bürgergemeinde Ermatingen, der die Badi gehört, nun ändern.

Reto April, Präsident Bürgergemeinde Ermatingen. Bild: PD

«Wir wollen die Grillstelle erneuern und dort einen richtigen Grill hinstellen. Auch ein kleiner Unterstand für Brennholz ist geplant», sagt Reto April, Präsident der Bürgergemeinde. Es soll ein solider, vandalensicherer Grill sein, den die Badigäste künftig nützen können, eingeheizt mit Holz aus dem Forst der Bürgergemeinde.

«Die jetzige Feuerstelle ist doch eher provisorischer Art. Bisher mussten die Gäste jeweils selbst einen Grillrost mit in die Badi nehmen oder sie haben sogar eigene Grills mitgebracht.»

Das sei beides nicht ideal, sagt Reto April. «Und manchmal kam es auch vor, dass Holz aus den Nachbarliegenschaften fürs Feuer entwendet wurde. Auch das wollen wir künftig verhindern, indem wir Holz zur Verfügung stellen.»

Termin ist noch offen

Die Bürgergemeinde will nach Möglichkeit den neuen Grill noch in diesem Frühling installieren. Dazukommen sollen auch zwei zusätzliche Bänkli. Grundsätzlich bezahlt die Bürgergemeinde die neue Grillstelle. «Aber wir suchen noch nach Bänkli-Sponsoren und Grill-Göttis unter den Ortsbürgern. So hoffen wir auf eine gewisse Querfinanzierung», sagt April. Ebenfalls geplant ist die Pflanzung von drei jungen Bäumen. «Die alten waren krank, morsch und ein Sicherheitsrisiko, wir mussten sie fällen.»

Das Baugesuch für den neuen Grill hat die Bürgergemeinde eingereicht. Noch ist jedoch nicht ganz klar, ob es stattdessen eigentlich eine Konzessionierung seitens des Kantons bräuchte. «Deshalb wissen wir noch nicht, wann die neue Grillstelle steht. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir sie bauen können – ob mit Baubewilligung oder Konzessionierung», sagt Reto April. Nebst mehr Komfort für die Gäste erhofft er sich von der ganzen Erneuerung auch noch einen weiteren Effekt.

«Wenn man in eine gepflegte Badi kommt, hinterlässt man sie auch eher gepflegt. Das ist meine Hoffnung.»