Erler und Weinfelder gründen die Guggenmusik Aachtalschränzer

Die Guge-Ploger aus Erlen und die Crash-Band aus Weinfelden hatten eines gemeinsam: Beide Guggenmusiken konnten auf eine recht lange Geschichte zurückblicken. Den Weinfelder Verein gab es 24 Jahre, die Erler Formation sogar noch sieben Jahre länger.

Während ihres Bestehens bereicherten diese Guggenmusiken mit Auftritten und sonstigen Aktivitäten die Fasnacht in ihrer Gemeinde und in der Region. In Weinfelden ging zu Saisonbeginn jeweils das Guggen-Warm-Up über die Bühne, und in Erlen war der Umzug am Schmutzigen Donnerstag mit anschliessendem Kindermaskenball ein beliebter Anlass. Die ersten gemeinsamen Auftritte absolvierten die Guge-Ploger und die Crash-Band in der Fasnachtssaison 2018/19, allerdings noch unter ihren angestammten Namen. Seit 24. Mai gibt es die Aachtalschränzer. (st)