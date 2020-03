Erler Gaunerkomödie trotz Coronavirus aufgeführt Zum Dreissigjährigen hat der Theaterverein Eisbrecher etwas ganz Besonderes einstudiert.

Das Theaterstück begeistert mit Witz und vielen Überraschungsmomenten. Monika Wick

Der Theaterverein Eisbrecher hat sich die Entscheidung, die Theatervorstellungen mit den Auflagen des Kantons bezüglich Corona-Virus durchzuführen, nicht leicht gemacht. «Wir haben so viel geübt. Zudem ist es das dreissigste Theaterstück», sagt Vereinspräsident Thomas Bichsel zum Entschluss, die Tore der Erler Mehrzweckhalle für die Zuschauer zu öffnen. Am Premierenabend bleiben viele Plätze leer. «Das könnte an der Angst der Bevölkerung liegen. Sonst war die Halle immer voll», sagen einige Zuschauer. Den Besuchern, die trotzdem hingehen, bescheren die Eisbrecher einen humorvollen, unbeschwerten Abend mit vielen Überraschungsmomenten.

Lustspiel in drei Akten

Zum Jubiläum lädt der Theaterverein zur «Ganovenparty», einer Gaunerkomödie in drei Akten von Javier Garcia. Mit viel schauspielerischem Können und noch mehr komödiantischem Talent erzählen die zwölf Darsteller die Geschichte von Silvia Siegenthaler (Jacqueline Rutishauser) und ihrem Mann Bruno (Jürg Altwegg), deren Haus während einer Ferienreise ins Tirol zum Tummelplatz für Einbrecher aller Art wird.

Als Erste nimmt das Ehepaar Lisa und Max, gespielt von Steffi und Pascal Zellweger, die Villa in Beschlag. Richtig turbulent wird es, als die Hausangestellten Käthi (Jessica Beck) und Rosa (Gerda Nacht), die Nachbarn Hedy (Yvonne Müller) und Albert Neuenschwander (Bruno Ottiger) sowie das kriminelle Geschwisterpaar Manu (Nadine Steiner) und Vinzenz (Matthias Bichsel) ebenfalls bei Siegenthalers einbrechen.

Schauspieler bricht sich den Oberarm

Wiederum ist es den Regisseuren Thomas Bichsel und Cosimo Palmitessa gelungen, die Rollen perfekt zu besetzen. Zu Komplikationen kam es laut Bichsel, als eine Schauspielerin ausstieg und sich Thomas Greuter, der ursprünglich die Rolle des Ganoven innehatte, bei Proben den Oberarm brach. «Mein Sohn Matthias ist eingesprungen und hat den Text in kürzester Zeit gelernt.» Dem Publikum fällt das nicht auf, sie schliessen die resoluten und teils rabiaten Frauen und die leicht unterbelichteten und unterwürfigen Männer von Beginn weg in ihr Herz.

Der Theaterverein Eisbrecher ist zuversichtlich, dass auch die Vorstellungen von kommendem Wochenende stattfinden.