Im Aach-Thur-Land, das von den Politischen Gemeinden Erlen, Hohentannen, Kradolf-Schönenberg und Sulgen gebildet wird und das rund 12'000 Einwohner zählt, praktizieren derzeit fünf Hausärzte: je zwei in Kradolf-Schönenberg (Hansruedi Griesser und Daniel Mock) und Sulgen (Frank Günter Schirdewahn und Eduard Manfred Schnegg) sowie einer in Erlen (Beat Grossenbacher). Keine Arztpraxis gibt es in Hohentannen. Dass sich Kradolf-Schönenberg nicht Sulgen und Erlen angeschlossen hat, erklärt Gemeindepräsident Heinz Keller so: «Wir haben seit einiger Zeit ein eigenes Projekt am Laufen und wollten aus diesem nicht wieder aussteigen.» Lukas Hoffmann, Gemeindepräsident von Hohentannen, sieht für die Zwei-Dörfer-Gemeinde mit ihren rund 600 Einwohnern in dieser Angelegenheit keinen akuten Handlungsbedarf. (st)