Erlen Wenn das Raturnzel mit dem Hänsel... Am Samstagabend entführte der STV Erlen die Besucher der Turnunterhaltung auf eine zauberhafte Reise durch neun Märchen. Am nächsten Samstag, 20. November, gibt es die Wiederholung.

Mit ihren Einlagen sorgten die Erler Turnerinnen und Turner für beste Unterhaltung. Bild: PD

Auf einmal betritt ein Mann im blauen Zauberer-Kostüm die Bühne. Vor ihm steht ein Pult mit wahllos wirkenden Gegenständen. Ein Blatt Papier mit gezeichneten Musiknoten verwandelt er in seinem Zauberhut kurzerhand in packende Musik, die plötzlich in der ganzen Aachtalhalle erklingt. Merlins epische Zaubereinlage war einer von vielen Auftritten, mit denen der STV Erlen an der Abendunterhaltung vom letzten Samstag begeisterte.

Von «Hänsel» bis «Raturnzel»

Bunte Kostüme, ein meterhoher Rapunzel-Turm und Burgflaggen: Auch in Sachen Dekoration liessen sich die Turnerinnen und Turner von Märchen inspirieren. Selbstgemachte Tischdeko mit Teelichtern, Moos und Fliegenpilzen sorgten für eine einzigartige Atmosphäre. Durch den Abend führte das tapfere Turnerlein, das neun verschiedene Märchenwelten bereisen und «Raturnzel» aus ihrem Turm befreien musste. Auf dieser mystischen Reise hatte das tapfere Turnerlein Unterstützung von «Gini» dem Flaschengeist. Von Klein bis Gross entführten die Riegen das Publikum in beliebte Märchenklassiker: So turnten die Mädchen der kleinen Mädchenriege als gestiefelte Kater über die Bühne, die Aktivriege begeisterte mit ihrem «Hänsel und Gretel»-Auftritt am Barren und die Aerobic-Damen im blauen Aschenputtel-Tutu heizten dem Publikum zu schnellen Beats ein.

Noch einmal verzaubern lassen

Der Zauber der Märchenwelten hielt auch nach den verschiedenen Darbietungen an. Bis in die frühen Morgenstunden verweilten die Gäste in geselliger Runde in der Halle und an der Bar. Am kommenden Samstag, 20. November, gibt es noch einmal einen märchenhaften Abend in der Aachtalhalle. Dann findet ab 20 Uhr die zweite und letzte Vorstellung statt – dieses Mal mit einem besonderen Überraschungsgast. Türöffnung ist um 18.30 Uhr. Bereits am Freitagabend, 19. November, organisiert der STV Erlen ab 17 Uhr eine Feierabendbar.