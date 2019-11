Erlen senkt den Steuerfuss Der Rekordüberschuss aus dem Jahr 2018 hat Folgen für den Voranschlag 2020. Hannelore Bruderer

Gemeindepräsident Thomas Bosshard vor der in die Jahre gekommenen Fassade der Gemeindeverwaltung. (Bild: Hannelore Bruderer)

Der Gemeinderat habe für 2020 mit der gewohnten Zurückhaltung budgetiert und sei dem Wunsch nach einer Steuerfusssenkung nachgekommen, sagt Gemeindepräsident Thomas Bosshard. Die Forderung nach Steuerfusssenkung ist an der Gemeindeversammlung im Mai aufgekommen, an der die Rechnung 2018 mit einer Besserstellung gegenüber Budget von 1,6 Millionen Franken gutgeheissen wurde. Bosshard rechnet damit, dass auch die Rechnung 2019 besser als veranschlagt ausfallen wird, wenn auch in bescheidenerem Rahmen.

Das Budget 2020 weist ein Minus von 170211 Franken aus. Berechnet wurde es mit einem Steuerfuss von 52 Prozent (bisher 55 Prozent). Die Investitionen des kommenden Jahres belaufen sich auf 1,044 Millionen Franken.

Auf die Bürger kommt eine generelle Abfallgebühr zu

Ab dem nächsten Jahr will die Gemeinde Erlen eine generelle Abfallgebühr einführen. Dafür legt die Behörde den Stimmbürgern ein neues Abfallreglement vor. Nebst den Abfallgebühren nach dem Verursacherprinzip, wird es künftig auch eine Grundgebühr von 80 Franken pro Objekt und Jahr geben. Pro zusätzliche Wohn- und Gewerbeeinheit fallen zudem weiter 40 Franken pro Jahr an. «Durch die Umstellung auf Unterflurcontainer und für die Altlastensanierung von früheren Abfalldeponien ergeben sich zusätzliche Kosten, die gedeckt werden müssen. Nach der aktuellen Gesetzgebung ist die Finanzierung der Abfallwirtschaft durch Steuereinnahmen gesetzeswidrig», erläutert Bosshard.

Abgestimmt wird auch über ein Kreditbegehren von 70000 Franken für die Beschaffung eines Logistikfahrzeugs für die Feuerwehr. Das Fahrzeug hat dieselbe Marke wie das vor zwei Jahren angeschaffte Mannschaftstransportfahrzeug und kann wie dieses mit zwei zusätzlichen Modulen ausgerüstet werden. Mit einem Rollcontainer für Schläuche hat sich die Arbeitsgruppe bereits für ein neues Modul entschieden.

Im Budget finde sich auch ein Posten für die Reinigung der Fassade des Gemeindehauses. Die Betonelemente sind durch Algenbefall dunkel und unansehnlich geworden, das Braun der Holzelemente ist verblasst. Zwar wird in Erlen bereits seit ein paar Jahren über eine neue Lösung zur Unterbringung der Gemeindeverwaltung diskutiert. «Bis diese gefunden ist, vergeht noch einige Zeit», sagt Bosshard. «Wir haben uns deshalb bewusst für eine einfache Reinigung entschieden und werden die Gelegenheit nutzen, das Gebäude mit unserem aktuellen Logo zu beschriften.»