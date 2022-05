ERLEN Seine Abenteuerlust liess ihn alle Warnungen überhören: Peter Eggenberger diente in der Fremdenlegion Von seinen Erlebnissen und Erfahrungen in Algerien erzählte der 83-Jährigen in einem Vortrag bei den Odd Fellows Amriswil in Erlen. Seine Zeit als Fremdenlegionär beschreibt er in einem Buch.

Peter Eggenberger und Willi Kreis, Obermeister der Odd Fellows Amriswil. Bild: Manuela Olgiati (Erlen, 11. Mai 2022)

Peter Eggenberger beherrscht das Handwerk des lebendigen Erzählens. Auf Einladung des gesellschaftlichen Netzwerks Odd Fellows, Henri-Dunant-Loge Amriswil, berichtete er vergangene Woche im Singsaal der Schule Erlen vor rund 75 Mitgliedern und Gästen von seinen Erlebnissen. Eggenberger wurde 1939 in Walzenhausen geboren. Er machte eine Drogistenlehre in St.Gallen und Basel. Von 1959 bis 1964 war er Fremdenlegionär in Nordafrika. In Erlen sagte Eggenberger zu seinem einstigen Entschluss:

«Ich wollte ausbrechen aus der Enge des Elternhauses im appenzellischen Walzenhausen.»

Eggenberger ignorierte alle Warnungen vor einer der härtesten Lebensschulen. Als 20-Jähriger packte ihn die Abenteuerlust und das Fernweh. Fremde Sprachen faszinieren ihn noch heute. Ein Legionärslied singt er akzentfrei. Eggenberger erklärte: «Fremdenlegionäre werden als Aussteiger, Drogensüchtige oder Verlierer angesehen.»

Eggenberger passte nicht in dieses Rollenbild. Er war lediglich ein «zäher Bursche». Nach der Musterung in der Provence unterschrieb er einen Vertrag über fünf Jahre Dienstzeit. Doch bevor es an die Front ging, kam die knüppelharte militärische Ausbildung.

Als Sprachgenie in einem Panzerregiment gekämpft

Die Fremdenlegion zählt zu den Elitetruppen des französischen Militärs. Ende der 50er-Jahre kämpfte Algerien um seine Unabhängigkeit von Frankreich. In die Auseinandersetzung involviert war die Fremdenlegion. Eggenberger zeigte seine Paradeuniform. Er liess sich zum Funker ausbilden und in ein Panzerregiment versetzen. Der Algerienkrieg war ein asymmetrischer Krieg und somit kein Terrain für Panzerfahrer Eggenberger, der bis zum Kriegsende aber in Notsituationen zum Einsatz kam.

Vergessen wird der 83-Jährige die Fremdenlegion nie. Eggenberger sagte: «Vielen war das Zivilleben fremd und sie wollten in die Armee zurückkehren.» Eggenberger schaffte den Ausstieg unbeschadet und ordnete sich im zivilen Leben ein. Ein Problem hatte er allerdings nach der Heimkehr mit der Militärjustiz. Eggenberger ist Autor mehrerer Bücher.