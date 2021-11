Erlen Ja zum Kindergarten Riedt trotz Kritik Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Erlen haben dem Baukreditbegehren über 1,9 Millionen Franken für die Erweiterung des Kindergartens Riedt zugestimmt.

Eine Visualisierung der Erweiterung des Kindergartens Riedt. Bild: PD

An der Schulversammlung in der Aachtalhalle nahmen am letzten Donnerstag 98 Stimmberechtigte teil. Schulpräsident Heinz Leuenberger und Schulrätin Yvette Schalch Pivetta erläuterten die geplante bauliche Erweiterung des Kindergartens in Riedt. Ziel dieses Projekt ist nebst dem zusätzlichen Platzbedarf infolge der steigenden Schülerzahlen auch die Zusammenführung des Zyklus I am gleichen Standort. Für die Erweiterung sind Kosten von 1,9 Millionen Franken veranschlagt, ein kostentreibender Faktor ist die nötige Hangsicherung. Der Schulpräsident rechnete vor, dass ein Neubau gegenüber der Erweiterung der bestehenden Liegenschaft keinen preislichen Vorteil bringe. «Aufgrund des Einzugsgebiets ist der heutige Standort optimal und die Dauer, für die wir während der Bauarbeiten ein Provisorium mieten müssen, ist ebenfalls kürzer», warf er zwei weitere Vorteile in die Waagschale.

Kosten-Nutzen-Verhältnis in Frage gestellt

Ein Votant fand dennoch, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht stimme. Er beantragte, das Projekt zurückzustellen und erst die Varianten Neubau oder Aufstockung zu prüfen. Sein Antrag blieb jedoch chancenlos. Einige Eltern äusserten sich besorgt über eine absehbare Aufteilung von bestehenden Klassen und möglichen zu kurzen Pausen, wenn die Schüler für einzelne Fächer ins Schulareal Erlen wechseln müssen. Letzteres sei tatsächlich eine Herausforderung beim Erstellen des Stundenplans, sagte Schulleiter Christoph Huber. Er und der Schulpräsident versicherten aber, dass man bei beiden Anliegen eine bestmögliche Lösung anstreben werde. Fast einstimmig gaben die Stimmberechtigten danach grünes Licht für das Vorhaben. Baubeginn ist gemäss Planung im Juni 2022, Bauende im Februar 2023. Diskussionslos folgte die Annahme des zweiten Kreditbegehrens über 118'000 Franken für das Nachrüsten der Brandschutzmassnahmen im Schulhaus Kümmertshausen.

Einstimmigkeit beim Budget

Keine Fragen und ein einstimmiges Ja gab es zum Budget 2022. Bei einem gleichbleibendem Steuerfuss von 96 Prozent und einer Gesamtsumme von rund 12 Millionen Franken wird mit einem Aufwandüberschuss von 255'635 Franken gerechnet.

Bei den Mitteilungen kam Heinz Leuenberger kurz auf die Covid-Situation an der Schule Erlen zu sprechen. In allen Zyklenstufen sowie bei der Lehrerschaft habe es in jüngster Vergangenheit einige positive Getestete und Erkrankte gegeben, für die das kantonale Contact-Tracing Quarantäne oder Isolation angeordnet habe. «Aus diesem Grund haben wir beschlossen, wie bereits im letzten Jahr, auf das grosse Weihnachtssingen vor den Feiertagsferien zu verzichten.»