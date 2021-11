ERLEN Erweiterung des Riedter Kindergartens durch einen Anbau: Es entsteht ein neuer Aussenraum Die Erler Schulbehörde legt den Stimmberechtigten einen Kreditantrag über 1,9 Millionen Franken vor. Damit soll der Kindergarten in Riedt vergrössert werden.

Der Kindergarten in Riedt soll mit einen Anbau im Hang hin zur Höhenrainstrasse erweitert werden. Bild: Hannelore Bruderer (Riedt, November 2021)

In Riedt entstehen derzeit neue Wohneinheiten. Der Zuzug von Familien schlägt sich auch auf die Schülerzahlen nieder. Dies ist mit ein Grund, dass die Schule Erlen ihren Kindergarten am Höhenweg erweitern will. Ein weiterer Grund ist die Zusammenführung des Zyklus I am gleichen Standort. Der Zyklus I umfasst die Altersklassen vom Kindergarten bis und mit zweiter Unterstufe. Schulpräsident Heinz Leuenberger sagt zum Bauprojekt und zur Zusammenführung:

«Mit dieser Erweiterung und der Verlagerung eines ganzen Zyklus nach Riedt wird Raum auf der Schulanlage in Erlen frei, den wir wegen der steigenden Schülerzahlen benötigen.»

Aber auch der Schulweg für die Kinder von Riedt werde mit dieser Lösung sicherer, müssten sie die viel befahrene Hauptstras­se doch erst ab der dritten Klasse überqueren, um nach Erlen zu gelangen, zählt Leuenberger einen weiteren Vorteil auf.

Aussenraum auf begrüntem Flachdach

Angebaut werden soll in nördlicher Richtung unterhalb des bestehenden Kindergartens in den steilen Hang hinein. Über ein Treppenhaus und einen Lift werden die beiden Baukörper verbunden; sie sind über die Hö­hen­rain­stras­se und den Höhenweg zugänglich. Einstellhalle, Technik-, Vorbereitungs- und Lagerraum sowie ein rollstuhlgängiges WC sind im Untergeschoss des Neubaus geplant.

Im darüberliegenden Geschoss ist ein Klassenzimmer mit Garderobe und den entsprechenden sanitären Anlagen vorgesehen. Das Flachdach wird begrünt und als zusätzlicher Aussen- und Spielraum genutzt. Ferner soll der Kindergarten in Riedt im Zuge der Bauarbeiten, wie bereits alle anderen Schulliegenschaften, an den zentralen Server der Schule Erlen angeschlossen werden.

Heinz Leuenberger erklärt die weiteren Schritte:

«Wird dem Antrag an der Gemeinde-

versammlung zugestimmt, rechnen

wir damit, im Juni 2022 mit dem Bau

zu beginnen und ihn zu den Sportferien

im Februar 2023 fertigzustellen.»



Während der Bauzeit wird der Kindergarten ins Provisorium der Lernfabrik in Ennetaach verlegt. Diese Lösung hat sich in der Vergangenheit auch schon bei anderen Bauvorhaben bewährt.

Verbesserungen beim Brandschutz in Kümmertshausen

Der zweite Investitionsantrag, der an der Versammlung zur Abstimmung kommt, ist ein Nachtragskredit über 180'000 Franken für Brandschutzeinrichtungen im Schulhaus Kümmertshausen. «Dass wir beim Brandschutz nachbessern müssen, hat uns völlig überrascht. Bei der Nachkontrolle der Erneuerung der Heizanlage durch das kantonale Feuerschutzamt wurden Mängel festgestellt, die wir nun beheben müssen», sagt der Schulpräsident.

Bemängelt wurde unter anderem, dass der Garderobenraum nicht vom Fluchtbereich Treppenhaus abgetrennt ist. Ferner müssen Notleuchten und Fluchtwegtafeln angebracht werden. «Gleichzeitig mit diesen Arbeiten bauen wir auch eine neue Schliessanlage ein, entsprechend dem Sicherheitskonzept, das wir beim neuen Kindergarten Schöntal umgesetzt haben.»

Steuerfuss bleibt bei 96 Prozent

Im Budget 2022 wird bei gleichbleibendem Steuerfuss von 96 Prozent mit einem Aufwand von 12,078 Millionen Franken und ­einem Ertrag von 11,852 Millionen Franken gerechnet. Der Verlust beträgt 255'635 Franken. Der grösste Anteil der Kosten entfällt auf den Personalaufwand mit rund 70 Prozent. Er liegt um rund 39'000 Franken höher als im Budget 2021. Darin enthalten ist eine Lohnerhöhung von 0,4 Prozent, die vom Kanton jedoch noch nicht bestätigt ist, sowie Mehrausgaben im Bereich Krankentaggeld.

Kostentreiber beim Sachaufwand sind die Revision des Flügels im Singsaal sowie neue Lehrmittel für den Deutsch- und Englischunterricht. Mit tieferen Kosten als im Vorjahr wird beim baulichen Unterhalt gerechnet. Der gesamte Abschreibungsbedarf liegt über einer Million Franken.

Die Einnahmen aus Steuern sind mit rund 6,9 Millionen Franken um knapp 330'000 Franken höher veranschlagt als im Budget 2021. Die Steuerprognose sei wie in den Vorjahren in Absprache mit den Politischen Gemeinden Erlen und Birwinken erfolgt, erklärt Heinz Leuenberger.