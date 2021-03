Erlen Eine Geschichte aus 1001 Nacht: Die Schule Erlen führt das Musical «Aladdin» auf Während einer Woche übten die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe fleissig für die neueste Musicalproduktion der Schule Erlen.

Werbeplakat von Aladdin-Das Musical. Bild: PD

Die Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs der Sekundarschule Erlen haben mit den Vorbereitungen für das Musical «Aladdin» begonnen. Ein weiteres Mal wagt sich die Schule Erlen an die Umsetzung eines grossen Musicals, das schon auf der ganzen Welt Erfolge feiern durfte.

Trotz der Unsicherheiten, wie sich die Massnahmen zu Corona entwickeln, starteten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Leitern und Leiterinnen zum Projekt «Aladdin – das Musical». Ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend wurden die Lernenden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Die Schüler, welche nicht schauspielern wollten, haben sich anderen Aufgaben gewidmet. In diesen Gruppen wurde an den Kulissen gearbeitet, fleissig an den grossen Werbetafeln gemalt, Kostüme genäht und die Programmhefte erstellt.

Kostüme werden hergestellt. Bild: PD

Grosse Premiere des Musicals am 4. Juli 2021

Am 4. Juli 2021 wird es so weit sein, die erste Aufführung von «Aladdin» wird vor Zuschauern stattfinden, sofern zu diesem Zeitpunkt Publikum erlaubt sein wird. In diesen vier Monaten bis zur Premiere wird das Musical nicht einfach stillgelegt. Es wird fleissig weitergearbeitet. Die Darsteller werden bis dahin noch viel üben, um ihre Gesangs- und Schauspielkünste zu perfektionieren. Die Kulissen werden fertiggestellt und den Kostümen ein letzter Schliff verpasst. Plakate müssen gedruckt und verteilt werden, Tickets werden erstellt und Flyer verteilt.

Ein langer Weg bis zur Premiere

Es liegt noch viel Arbeit vor den Schülern. In dieser Woche steckte schon viel Arbeit, aber das war erst ein kleiner Teil. Es war eine Abwechslung zum normalen Schulalltag und es war nicht nur harte Arbeit, sondern es machte auch grossen Spass. Am Freitag konnte man auf eine gelungene Woche zurückblicken, die Anlass zur Hoffnung gibt, dass im Sommer eine aufwendige Produktion von «Aladdin» trotz Coronawidrigkeiten zur Aufführung kommen wird. In einer weiteren Sonderwoche hat man dann nochmals die Gelegenheit, intensiv zu trainieren und sich optimal auf die bevorstehenden Aufführungen vorzubereiten.

Tickets und Plakate werden designt. Bild: PD

Mit den Profis arbeiten

Wie jedes Jahr kann man wieder auf professionelle Hilfe zählen. Die Darsteller werden von Daniel Koller, Yvonne Barthel und René Pulfer angeleitet. Daniel Koller konnte als Regisseur gewonnen werden. Er inszeniert das Musical, hat den Gesamtüberblick und arbeitet mit den Darstellern auf professionelle Weise. René Pulfer, Musiklehrer an der Schule Erlen, probt mit den Lernenden die Songs. Für die Choreografie konnte die Tanzlehrerin Yvonne Barthel gewonnen werden.

Es erwartet Sie eine zauberhafte Show für die ganze Familie. Reservieren Sie sich doch einen der folgenden Termine: 4. Juli (Premiere), 5. Juli, 6. Juli oder 7. Juli 2021 (Dernière). Der Vorverkauf wird Ende Mai nach der zweiten Intensivwoche zum Musical gestartet. Weitere Informationen können Sie zur gegebenen Zeit der Website der Schule Erlen entnehmen.