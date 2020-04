«Ergötzliches» läuft nun im Fernsehen statt im Theaterhaus Thurgau Thomas Götz lässt sich vom Veranstaltungsverbot nicht unterkriegen. Er zeigt sein neues Programm ab Montag auf Tele D.

Filmemacher Daniel Felix und Kabarettist Thomas Götz anlässlich des Drehs eines «Ergötzliches»-Videos am Bahnhof Weinfelden. (Bild: Dieter Langhart, 2018)

«Ergötzliches trotz der Krise», so heisst das neue Programm von Thomas Götz. Im Theaterhaus Thurgau kann er es nicht aufführen. Dank der Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich geführten Thurgauer TV-Sender Tele D, kann der Kabarettist seine Show nun aber doch zeigen. Am Montag, um 18 Uhr, wird das Programm erstmals zu sehen sein und danach drei Wochen lang, immer zu anderen Zeiten am Abend.

Die Protagonisten, der Schauspieler und Kabarettist Thomas Götz und sein kongenialer Filmemacher Daniel Felix, haben die Videobeiträge abgedreht. Nun sind sie in den letzten Zügen der Schnittarbeit, um den TV-Beitrag fertigzustellen. Thomas Götz sagt:

Kabarettist Thomas Götz. (Bild: Andrea Stalder)

«Es ist schon eine ganz andere Art zu arbeiten.»

«Die Abläufe sind viel intensiver und aufwändiger, wenn alles im Vorhinein fix im Kasten sein muss und kein Raum für Improvisationen bleibt, wie es bei einem Live-Auftritt natürlich der Fall ist.»

Arnold Schnyder kommt zu seinem TV-Auftritt

Auch sonst unterscheidet sich die Sendung von einem Auftritt. Was vor allem ändern wird, ist die Länge. Denn während das normale «Ergötzliches»-Bühnenprogramm mit Bandauftritt und Gäste-Talk gute eineinhalb Stunden dauert, wird es jetzt eher die Länge einer TV-Vorabendserie aufweisen: «Wir rechnen mit 40 bis 45 Minuten», sagt Götz. Musik und Gäste fallen weg, was hingegen bleibt, sind die Auftritte der götz’schen Figuren.

Der parteilose Kantonsrat Arnold Schnyder wird ebenso im Programm zu sehen sein wie seine Schwester Sabine oder jene Figur, die Thomas Götz einst weitherum bekannt machte: Napoleon Bonaparte. Inhaltlich wird sich vieles um die aktuelle Coronakrise drehen. «Das lässt sich nun einmal nicht vermeiden», sagt Thomas Götz.

Spenden statt Tickets

Peter Schuppli, Gründer und Geschäftsleiter des ehrenamtlich geführten, ältesten Privat-Fernsehsenders der Schweiz Tele-D. (Bild: Reto Martin, 2015)

Und noch etwas wird anders als sonst sein: Die Art, wie die Zuschauer ihren Obolus für die Theaterschaffenden entrichten kann. Schliesslich leben Künstler nicht nur vom Applaus allein, der dieses Mal für den Schauspieler nicht zu hören sein wird. «Wir werden am Ende einen Spendenaufruf in eigener Sache durchgeben. Schliesslich haben wir Produktionskosten und vom Sender erhalten wir zwar die Möglichkeit zum Auftritt, aber kein Honorar.»