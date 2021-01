Erdbeben in Kroatien Nada Strasser ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft: «Es ist phänomenal» Sie erhielt über 100 Gummistiefel, 15 Rollstühle und viele warme Kleider aus dem ganzen Thurgau. Einige brachten ihr die Sachen sogar an die Haustür.

Die Hilfsgüter stapeln sich in St.Gallen. Bild: PD

«Die Solidarität ist sehr gross. Ich bin zutiefst gerührt», sagt Nada Strasser. Die Arbonerin mit kroatischen Wurzeln ist müde, aber glücklich. In den letzten Tagen war sie in Zusammenarbeit mit dem örtlichen kroatischen Verein und der kroatischen humanitären Hilfsvereinigung in der Schweiz fast rund um die Uhr damit beschäftigt, die Not ihrer Landsleute zu lindern, die bei einem schweren Erdbeben in der Zentralregion kurz vor Weihnachten vielfach fast alles verloren haben.

Nada Strasser Bild: Markus Schoch

Der Hilferuf von Strasser in der« Thurgauer Zeitung» vor gut zwei Wochen löste ein grosses Echo aus. Aus dem ganzen Kanton haben sich Menschen bei ihr gemeldet, denen das schwere Schicksal der Bevölkerung im Katastrophengebiet nicht egal ist. Betroffen sind vor allem auch ältere Menschen in ländlichen und teils unwegsamen Gebieten im Gebirge. Viele von ihnen dort sind Selbstversorger und stehen jetzt vor dem Nichts.

Sie wollte viele Gummistiefel und bekam viele Gummistiefel

In Reih und Glied: Gummistiefel in allen Grössen und Farben. Bild: PD

Strasser hatte sich vor allem Gummistiefel gewünscht. Sie seien in der aktuellen Situation besonders gefragt. Und sie erhielt Gummistiefel, 101 Paare, um ganz genau zu sein. «Einige haben sogar extra welche gekauft», sagt Strasser. Erhalten hat sie auch 15 Rollstühle und 15 Rollatoren, warme Kleider, Bettwäsche, Schuhe, Frotteetücher und anderes mehr. Der Dank gehe an diverse Pflegeheime aus der Region und Privatpersonen, sagt Strasser. «Wir können nur staunen über die Grosszügigkeit.»

Einige hätten ihr Pakete geschickt, andere seien sogar extra nach Arbon gekommen, um ihr die Spende persönlich in die Hand zu drücken. Strasser sagt:

Rollstühle und Rollatoren. Bild: PD

«Es waren emotionale Momente.»

Die 66-Jährige war aber auch viel unterwegs, um Waren entgegenzunehmen, die sie dann bei sich in zwei Garagen einlagerte. Zuvor musst sie alles sortieren und anschreiben, um den Überblick zu behalten.

Nächste Woche fahren die Lastwagen nach Kroatien

Diese Woche hat sie mit ihrem Mann und anderen Helfern mit Privatautos alles nach St.Gallen gefahren, wo die Lastwagen nach Kroatien geladen werden. Nächste Woche machen sie sich auf den rund 800 Kilometer langen Weg in die Erdbebenregion, die bis heute nicht zur Ruhe gekommen ist. Es gibt immer noch Nachbeben.

In St.Gallen wird alles vor dem dem Transport nach Kroatien gesammelt. Bild: PD

Strasser wird nicht mitfahren. «Es ist nicht die Zeit zum Reisen», sagt sie mit Verweis auf Corona. Zudem ist es in Kroatien wie in der Schweiz aktuell kalt und nass. Im Herzen ist sie aber bei den Menschen in ihrer alten Heimat, mit denen sie sich immer noch eng verbunden fühlt. Und darum mit ihnen leidet.