Gemeindepräsident Andreas Diethelm behält ein Stück Hefenhofen bei sich

Nicht nur an der Spitze Hefenhofens gibt es einen Wechsel. Auch die «rechte und die linke Hand von mir» – so bezeichnete Gemeindepräsident Andreas Diethelm seine Gemeindeschreiberin Nadja Flammer jeweils – verlässt die Verwaltung in Brüschwil. «Der Grund ist ein erfreulicher und auch nicht mehr unübersehbar», sagte Diethelm und meinte damit den Babybauch Flammers. Man habe, als man im März die Stelle ausgeschrieben habe, noch nicht gewusst, ob Nadja Flammer nach ihrem Mutterschaftsurlaub wieder zurückkomme. Mittlerweile steht fest, dass sich die Gemeindeschreiberin, die voraussichtlich noch bis Mitte Juli im Amt sein wird, sich danach ganz auf ihre Rolle als Mutter konzentrieren wird. Als Nachfolgerin wurde aus 14 Bewerbungen Gaby Graber aus Madiswil BE gewählt, wo sie die letzten vier Jahre gearbeitet hat. Zuvor hatte sie jedoch ihren Rucksack in mehreren Gemeinden im Thurgau mit verschiedenen Aufgaben gefüllt. Gaby Graber tritt ihre Stelle am 19. August an. (man)