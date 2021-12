Energiemarkt Stromversorgung für die Gemeinden: Der Gegenverkehr auf den Netzen ist das Problem Auf die Schweiz kommt eine mögliche Stromlücke zu. Was das für die kantonalen und lokalen Werke bedeutet, diskutierten Fachleute an einem Podium in Wuppenau. Besonders Kleinkraftwerke fordern die Gemeindewerke.

In der Schweiz ist jederzeit genügend Strom eine Selbstverständlichkeit. Es gibt kaum Unterbrüche, Netzüberlastungen oder zu wenig Strom, wie sie in anderen Ländern dieser Welt zur Tagesordnung gehören. Dennoch macht sich die Strombranche Sorgen. Von einer drohenden Stromlücke in ein paar Jahren ist die Rede. Diesem Thema hat sich auch die SVP-Ortspartei Schönholzerswilen-Wuppenau angenommen und den Informationsabend «Energieversorgung heute und morgen» dazu veranstaltet.

Alexander Früh, Leiter Netzbau beim kantonalen Elektrizitätsversorger EKT, gibt den Podiumsgästen einen Überblick über die Stromflüsse in Europa, der Schweiz und dem Kanton. Er erläutert, wie der Strom mit möglichst exakt 50 Hertz bei 380'000 Volt Spannung weit verbreitet, dann bei der immer feineren Verteilung zuerst mittels Transformatoren auf 220'000, später 110'000, 17'000 und zum Schluss auf 230 Volt gewandelt wird. «Wir als EKT haben mit den grossen Spannungen zu tun, sind aber kein Endversorger, das machen dann die Gemeindewerke.»

Früh vergleicht die Stromnetze mit Autobahnen. Früher sei der Verkehr grob gesagt nur in eine Richtung geflossen: von den Kraftwerken zum Endverbraucher.

«Heute macht uns der Gegenverkehr zu schaffen, dieser entsteht aufgrund der privaten Fotovoltaik-, Wind- oder Biogasanlagen.»

Die Probleme mit den ständig wechselnden Flussrichtungen des Stroms seien zwar technisch zu lösen, das sei aber eine Herausforderung. Anhand eines Vergleichs mit einem Glas Bier erläutert Früh, dass das Glas zwar voll wirke, der ganze Bereich des Schaums aber Blindleistung sei, die nicht genutzt werden kann.

Ein historischer Moment für den Thurgau

Dass der privat produzierte Strom immer mehr wird, zeige sich deutlich, sagt Alexander Früh und spricht von einem historischen Moment. «Wäre es in diesem Sommer nicht so regnerisch gewesen, hätten wir erstmals in der Geschichte mehr Strom exportiert als importiert im Thurgau.»

Er betont auch, dass die Schweiz noch immer mehr Strom exportiert als importiert. «Noch haben wir einen Jahressaldo von plus zehn Prozent, er ist aber rückläufig.» Deshalb sei eine mögliche Stromlücke sicher ein ernst zu nehmendes Problem.

«Aber was uns fast mehr beschäftigt als diese Mangellage ist die Cyber Security.»

Der zweistündige Ausfall von Facebook vor wenigen Monaten habe gezeigt, wie angreifbar die Netze seien und welche weitreichenden Auswirkungen Cyberangriffe haben können.

Gemeindewerke müssen investieren

Der Wuppenauer Gemeinderat Walter Anken gibt eine Übersicht, welche Herausforderungen die Gemeindewerke bei der Stromversorgung zu bewältigen haben. «Strom bestimmt immer mehr Bereiche, die Digitalisierung, Mobilität oder Heizung. Der Bedarf wird also immer grösser.»

Die privaten Fotovoltaikanlagen seien da sicher eine grosse Chance für die Deckung des Strombedarfs – sie zwingen die Werke aber dazu, zu handeln, wie auch zwei Netzstudien vor wenigen Jahren gezeigt hätten.

«Bis 30 Prozent Solarstrom können wir einigermassen bewältigen, danach braucht es grosse Investitionen.»

Würden alle 72'000 Quadratmeter Dachfläche in Wuppenau mit Solarpanels bestückt, «müssten wir eine kleine ‹Autobahn› bauen, damit der Strom noch fliessen kann».

Sorgenfalten bereiten ihm auch die immer mehr Elektroautos. Als Zwischenspeicher wären sie sehr willkommen. «Aber wenn alle am Abend leer heimkommen und dann gleichzeitig ans Netz gehängt werden, dann haben wir ein Problem.» Auf die Frage, ob da eine Einschränkung der Ladezeit eine Lösung sei, antwortet Anken: «Die gibt es noch nicht, aber eventuell kommt das mal.»

Solaranlagen sind Fluch und Segen zugleich

Marco Schär von der Elektra Schönholzerswilen erläutert seinerseits, dass es in seinem Versorgungsgebiet noch keine Ringleitung, dafür diverse Einspeisestellen für den Strom gebe. Auch für ihn sind Solaranlagen wegen der Einspeisung «Fluch und Segen zugleich. Wir wollen sie fördern, denn sie helfen uns für die Zukunft». Ideal wäre es seiner Meinung nach, wenn Einwohner mit Elektroautos auch Solaranlagen hätten und diese dann mit intelligenter Steuerung die Fahrzeuge direkt laden.

Im anschliessenden Podium bilanziert Podiumsleiter Fredy Oettli: «Auch am heutigen Abend haben wir die Energielücke nicht geschlossen.» Und er macht die Haltung seiner Partei deutlich: Die Sonnenenergie alleine könne keine Lösung sein und der Atomausstieg sollte verschoben werden. Die Stromfachleute ihrerseits betonen, das Wichtigste seien intelligente Netze dank Smartmeter und -schalter. «Ladestationen und Fotovoltaikanlagen müssen miteinander kommunizieren. Das würde bereits viele Energieprobleme beheben, sagt Marco Schär.»

Über mögliche Alternativen wie die Seewassernutzung als Energielieferant, Wasserstoff als Zwischenspeicher oder Windenergie wird debattiert und zum Schluss kommt auch das Thema Strompreise noch zur Sprache. «Die Energiepreise waren lange zu tief. Man konnte damit kein Geld verdienen. Jetzt, da sie gestiegen sind, kann man auch wieder wirtschaften», sagt Alexander Früh.