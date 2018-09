«Endlich lebt die Stadt Amriswil» Ungewohnt bevölkert war das Stadtzentrum am Samstagabend. Weisse Kübel mit Taschenlampen leuchteten den Besuchern der ersten Kulturnacht den Weg zu ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Manuel Nagel

Die drei Hauskonzerte daheim bei Hermann Hess (Klavier) und mit Oriana Kriszten (Violine) waren alle bis auf den letzten Platz besetzt. (Bild: Reto Martin)

Er kokettiert gerne damit, dass Amriswil immer noch ein Dorf sei, und Stadtführer Walter Haas bezeichnet sich auch selbst als Dorforiginal. Aber als «Hasli» nach seiner Führung auf einer Bank Platz nahm und das Treiben auf dem Marktplatz beobachtete, meinte er:

«So stelle ich mir eine Stadt vor. Endlich lebt Amriswil!»

Die erste Amriswiler Kulturnacht kam bei den Besuchern und Künstlern nicht nur gut an, sie machte auch Lust auf mehr. Denn in der Zeitspanne von 18 bis 22 Uhr, in der die meisten der Veranstaltungen stattfanden, war es kaum möglich, sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Wer sich vorgängig informiert und sich seine Wunschveranstaltungen gezielt heraus gesucht hatte, war im Vorteil.

Besonders traf dies auf die drei Hauskonzerte bei Alt-Nationalrat und Unternehmer Hermann Hess zu, für die man sich aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse kostenlose Tickets bei der Information im Kulturforum holen musste. Diese waren schon nach kurzer Zeit «ausverkauft».

Peter Höner liest aus seinem Buch. (Bild: Reto Martin)

Genug Platz hatte es in der Polizeischule bei der Lesung von Peter Höner, der rund 50 Personen beiwohnten, um vom Autor zu erfahren, um was es in seinem neusten Buch «Kenia Leak» geht.

Ein Künstleratelier zum Anfassen

Im Alten Feuerwehrdepot ertönten ungewohnte Geräusche und flackerten Bilder von Regula Stüdlis und Johan Heraks Installation «Jersey Tiger». Ein Besucher reiste eigens aus Stuttgart an, um bei Regula Stüdli vorbeizuschauen. Er besitzt sechs Rosenthal-Teller, deren Design aus Stüdlis Hand stammt. Eine unerwartete Begegnung für die Künstlerin, welche dem Mann spontan ein Geschenk mit auf den Heimweg nach Stuttgart gab.

Emotional war die Kulturnacht auch für Ursula und Irène Friedli, die Frau und die Tochter des verstorbenen Räuchlisberger Künstlers Ernst Friedli. Seit dessen Tod 2010 blieb Friedlis Atelier im Originalzustand. Den Besuchern bot sich die Gelegenheit, einen ganz intimen Blick in dieses künstlerische Refugium zu werfen. Einige Eltern hielten ihre Kinder an, vorsichtig herumzulaufen.

«Es soll kein Museum sein. Hier darf man die Sachen auch anfassen»

betonte jedoch Tochter Irène, welche den Besuchern gerne von ihrem Vater erzählte. «Ich bin halt auch stolz auf meinen Papi», sagte sie mit einem Lachen – obwohl ihre Augen dabei auch ein bisschen feucht wurden und glänzten. «Lieben Dank für die wunderschönen und spannenden und berührenden Einblicke», schrieb eine Besucherin ins Gästebuch.

Ein Airbrush-T-Shirt als Belohnung

Martin Rickenbach sprayt das T-Shirt mit dem Schlagzeug für Yannick. (Bild: Manuel Nagel)

Auf dem Marktplatz war Martin Rickenbach pausenlos am sprayen. Wer wollte, konnte sich von ihm mit Airbrush ein Motiv auf ein T-Shirt sprayen lassen. Für Yannick war klar, was es sein musste: ein Schlagzeug. Darauf spielte der Siebenjährige noch am frühen Abend beim Schülerkonzert der R&R Musikschule und er war so selbst Teilnehmer der Kulturnacht. Ein wenig nervös sei sein Sohn zu Beginn gewesen, verriet Yannicks Vater. Dann aber sei es gut gelaufen. Umso entspannter war nun der kleine Musiker, als er zuschauen konnte, wie sein neues T-Shirt entstand, welches er selbstverständlich zum Schlagzeugspielen anzieht.

Nicht immer klappt es jedoch mit dem Zeitplan. «The Guinnies» hätten gemäss einem Übersichtsblatt bis Mitternacht spielen sollen. Ihr Repertoire war aber schon etwas früher fertig. Man hörte statt Irish Folk nur noch begeisterte Stimmen von Besuchern. Ebenso bei Dagmar Grigarovas «Tanzender Orgel».

Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Unternehmer und alt Nationalrat Hermann Hess lud zum Klassikkonzert bei sich zu Hause ein. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Unternehmer und alt Nationalrat Hermann Hess lud zum Klassikkonzert bei sich zu Hause ein. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Im Saal der Polizeischule Ostschweiz fand die Krimilesung mit Peter Höner statt. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Im Saal der Polizeischule Ostschweiz fand die Krimilesung mit Peter Höner statt. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Im Saal der Polizeischule Ostschweiz fand die Krimilesung mit Peter Höner statt. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Das Pentorama war beim Weltsuppenfestival proppenvoll. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Das Pentorama war beim Weltsuppenfestival proppenvoll. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Das Pentorama war beim Weltsuppenfestival proppenvoll. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Vor allem bei den Kindern war der Airbrush-Künstler äusserst beliebt. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Vor allem bei den Kindern war der Airbrush-Künstler äusserst beliebt. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Das Pentorama war beim Weltsuppenfestival proppenvoll. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Auch die Stubete im alten Schulhaus Räuchlisberg gehört dazu. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Auch die Stubete im alten Schulhaus Räuchlisberg gehört dazu. Amriswil TG - Kulturnacht in Amriswil: Auch die Stubete im alten Schulhaus Räuchlisberg gehört dazu. 14 Bilder Kulturnacht Amriswil

So bleibt nebst vielen überwältigenden Eindrücken auch das Gefühl, ganz vieles verpasst zu haben an diesem Abend – und die Hoffnung, es sei nicht die letzte Kulturnacht gewesen, die Amriswil zur richtigen Stadt machte.