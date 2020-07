«Endlich darf die Liebe wieder siegen» – Das See-Burgtheater fiebert der Premiere auf der Kreuzlinger Seebühne entgegen Das Ensemble ist bereit, die Proben laufen für Shakespeares «Was ihr wollt». Einige Einschränkungen gibt es, aber die zehn Schauspieler gelten als Familie, dürfen einander jedoch nicht anschreien oder küssen.

Das Ensemble des See-Burgtheaters auf der spektakulären Seebühne im Kreuzlinger Seeburgpark. (Bild: Donato Caspari)

Endlich wieder Theater. Unter freiem Himmel. Endlich darf die Liebe wieder siegen. Das See-Burgtheater trotzt dem Coronavirus und probt Shakespeares romantische Verwechslungskomödie «Was ihr wollt» hart am See. Lange stand die Freilichtinszenierung auf der Kippe, die Kurzarbeit war bereits beantragt; inzwischen hat der Bund grünes Licht gegeben. Produktionsleiter Leopold Huber sagt:

Leopold Huber

Produktionsleiter See-Burgtheater (Bild: Urs Bucher)

«Die Einschränkungen sind tragbar für ein ansehnliches Schauspiel.»

Derzeitiger Stand: 70 Prozent Platzausnutzung auf der Tribüne, Blick nach vorn, gesonderter Einlass, keine Pause. Huber sagt:

«Die Wirtschaftlichkeit ist

nicht das wichtigste.»

Die zehn Spieler gelten als Familie, dürfen einander aber nicht anschreien oder küssen.

Die Seebühne ist ideal für ein Schauspiel mit Schiffbrüchigen. Das Zwillingspaar Viola (Sofia Elena Borsani) und Sebastian (Samuel David Braun) strandet nach einem verheerenden Schiffsunglück an Illyriens Küste, da war schon Odysseus auf seiner Irrfahrt vorbeigekommen. Viola überlebt, verkleidet sich als Cesario, heuert bei Herzog Orsino (Giuseppe Spina) an. Viola soll der angebeteten Gräfin Olivia (Jeanne Devos) seine Liebesschwüre überbringen, doch prompt verliebt sich die Gräfin in Viola – die aber längst in den Herzog verknallt ist. Das Liebeskarussell dreht vollends durch, als der verschollene Sebastian auftaucht.

Drollig ist Shakespeares Konstruktion, aber traumhaft schwermütig jagen die Gestalten hintereinander her, ohne sich zu erreichen – ein Reigen des Vergeblichen.

«Vor dem tragischen Hintergrund kommt der Witz gut», sagt Franz Josef Strohmeier, der Sir Toby Rülp spielt – «und auch umgekehrt». Alkohol und Liebesrausch, Saufen und Trauer hielten sich die Waage. Wer? Wo? Wann? Warum? Solche Fragen seien bei Shakespeare unsinnig, fügt der Schauspieler hinzu. Und schliesslich löst sich die Komödie in Paaren auf.

«Der Mensch ist wichtig, nicht das Geschlecht»

Und da ist noch der Narr, den alle spielen wollen, auch wenn es die schwierigste Rolle ist. Andrej Reimann, fast Dauergast beim See-Burgtheater, gibt den Wortverdreher und Philosophen, den eine verborgene Trauer nie verlässt. Es sagt:

«Ich muss die Rolle während der Proben erst einmal schmecken.»

Maria Lisa Huber gibt das Kammermädchen Maria als «Lach-Marie im Team mit Toby und dem Narren», wie sie sagt. Raphael Tschudi nimmt gleich zwei Rollen ein, spielt als Antonio und Kapitän «zweimal den Retter». Shakespeare habe zwischen den beiden Figuren einen inneren Zusammenhang hergestellt, aber eine etwaige Homosexualität offengelassen. «Beide haben weiche Gefühle, können miteinander reden», sagt Tschudi.

Auch Giuseppe Spina mag seinen Herzog, der verliebt sei in die Vorstellung, dass er sich verlieben könnte. «Das kennen wir heute aus Online-Beziehungen.» Jeanne Devos pflichtet ihm bei: «Der Mensch ist wichtig, nicht das Geschlecht.»

Unter Max Merkers Regie («ich kenne Shakespeare bisher nur als Darsteller») spielt die Musik (Sandro Corbat) eine entscheidende Rolle, denn gerade bei Shakespeare gehörte sie zum lustvollen Theater.

Leopold Huber:

«Seit 30 Jahren proben wir den Spagat zwischen Unterhaltung und Anspruch, zwischen der Provinz und der Welt.»