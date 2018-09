Emmanuele Romano ist neuer Bezirksrichter in Weinfelden

«Anwaltspatent bürgt für Leistungsqualität»

In Zusammenhang mit den Bezirksrichterwahlen sind einige Fragen offen geblieben. Beat Brändli, selbst Bezirksrichter in Baden und Assistenzprofessor an der Universität in St. Gallen, sagt, welches die Vorteile eines Gerichtsschreibers sind und weshalb Frauen als Richterinnen benötigt werden.