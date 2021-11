Elternschule Bischofszell Essstörungen haben verschiedene Ursachen An der dritten und letzten Veranstaltung der Elternschule Bischofszell dieses Jahres sprach Katja Hämmerli Keller über die zunehmenden Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen und deren Ursachen.

Katja Hämmerli Keller sprach an der Elternschule Bischofszell über die Ursachen und die Behandlung von Essstörungen. Bild: Werner Lenzin

«Je früher eine Essstörung angegangen werden kann, umso effizienter kann sie behandelt werden. Leider erhalten viele psychisch kranke Menschen erst nach sieben Jahren eine adäquate Behandlung, obwohl diese doch früher erfolgen sollte», begrüsst Katja Hämmerli Keller, Leiterin des Fachbereichs Essstörungen/Adipositas an der Klinik für Psychosomatik und Konsiliarpsychiatrie am Kantonsspital St.Gallen, die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Aula Sandbänkli. Sie weist darauf hin, dass Essen viel mehr bedeutet als lediglich satt zu werden und zeigt auf, dass früher das Schönheitsideal in Verbindung stand mit vielen Rundungen und Wohlstand, durchwegs entgegengesetzt zu heute.

Umfragen zeigen, dass sich 45 Prozent Frauen und 28 Prozent Männer im Alter zwischen 14 und 24 Jahren grosse andauernde Sorgen über das Gewicht und das Essen machen. Fünf Prozent Frauen und 0,8 Prozent Männer leiden in diesem Alter unter Essstörungen. Während dieses Risiko bei den Mädchen während der Pubertät zunimmt, kann bei den Jungs eine Abnahme festgestellt werden. Als Risiko nennt Hämmerli einen niedrigen Sozialstatus, Migration, familiäre Probleme und eine fehlende soziale Unterstützung. «Eine Essstörung besteht, wenn sich die Gedanken im Alltag nur noch um Essen oder Nichtessen drehen und wenn die Gewichtskontrolle das Wichtigste im Leben ist», gab die Referentin zu verstehen. Sie unterschied zwischen Anorexia nervosa (Magersucht), Bulimia nervosa (Ess-Brechsucht) und Binge Eating Störung (nur Essanfälle). Daneben stellen auch Übergewicht und Adipositas eine grosse persönliche Belastung und eine gesellschaftliche Problematik dar.

Wie Essstörungen behandeln?

Gemäss Hämmerli ist jede dritte Person in der Schweiz übergewichtig und dieses Problem gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. «Es gibt nicht nur eine Ursache für Essstörungen und das Vorliegen von Risikofaktoren führen nicht zwangsläufig zum Ausbruch. Einen grossen Einfluss gemäss ihren Feststellungen üben die Medien aus, mit Blick auf das Körperbild. Oft kann eine übertriebene Fitnesshaltung – auch bei Männern – zum Problem werden. Wie aber können nun die verschiedenen Essstörungen behandelt werden? «Mir ist kalt, ich habe Hunger, Hunger nach der Ruhe in mir …» soll eine betroffene junge Frau gesagt haben. Beim Erkennen einer Essstörung empfiehlt die Leiterin des Fachbereichs Essstörungen/Adipositas hinzusehen, zu handeln und Informationen einzuholen.

Wichtig sei bei einem Erkennen der Krankheit die gemeinsame Unterstützung und das Ernstnehmen der Gesprächsversuche des Betroffenen. «Raten sie zu einer Behandlung und bewegen sie die betroffene Person, sich selbst dafür anzumelden», sagt Hämmerli. Und wie soll sich die Schule verhalten? Wichtig sei für sie eine Rücksprache im Lehrerteam, das Gespräch mit dem betroffenen Schüler und den Eltern, sowie das Bilden eines Netzwerks. Die Referentin warnt vor einer falschen Rücksichtnahme und einer Sonderbehandlung und rät zu Unterrichtsein-heiten zu Schönheitsidealen und Körperbewusstsein. Behandlungsmöglichkeiten wie konservative oder chirurgische Behandlungen.

Ernährungsberatung, Physiotherapie und psychologische Beratung werden im Ostschweizer Adipositaszentrum in St.Gallen angeboten. Erste Anlaufstellen sind bei Kindern und Jugendlichen der Schulpsychologische Dienst und der Kinderarzt. Spezifische Behandlungen werden angeboten im Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen, beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst und in der Klinik Sonnenhof in Ganterschwil.