Elektrofestival in Romanshorn: Veranstalter sagen es zum zweiten Mal hintereinander ab

Auch ohne «Takt am See» hatten Jugendliche in Romanshorn 2018 diverse Gelegenheiten zum Tanzen an sogenannten Day-Dance-Partys. Eine letzte in diesem Jahr organisiert die «Hafenlounge» am kommenden Samstag. Die Stadt beobachtet die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. «Es ist stets ein Abwägen, wie viele Veranstaltungen pro Jahr in solch einem Rahmen durchgeführt werden sollen.» Einerseits sei es positiv, dass so auch ein junges Publikum auf seine Kosten komme. «Anderseits gibt es durch die verstärkten Lärmemissionen auch eine Zusatzbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner», schreibt die Stadt auf Anfrage in einer Mitteilung. Bei der ersten Durchführung einer Day-Dance-Party im letzten Jahr sei es zu einigen Reklamationen gekommen. Die Stadt habe dann das Gespräch mit dem Veranstalter gesucht und von ihm verlangt, die Anwohner besser zu informieren. Und sie machte ihm Auflagen in Bezug auf den Lärm und forderte ein Litteringkonzept. «Diese wurden vom Veranstalter positiv aufgenommen und in der Folge umgesetzt», schreibt die Stadt. Anschliessend seien keine Klagen mehr eingegangen. (mso)