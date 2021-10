Eislauffeld «Amriswil on Ice» kehrt zurück – doch der OK-Präsident sagt offen: «Wir wollten den Event um ein Jahr verschieben» Die beliebte Eisbahn auf dem Marktplatz öffnet vom 26. November bis zum 9. Januar ihre Tore – allerdings gilt die 3G-Regel.

Viele Besucher am Eröffnungsabend von «Amriswil on Ice» vor beinahe zwei Jahren, damals noch mit dem «Eismarkt», der von der Glöggli Clique organisiert wurde. Der wird dieses Jahr jedoch nicht durchgeführt. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 22. November 2019)

Es sind gute Neuigkeiten für die Stadt Amriswil. «Nach längerem Hin und Her – Karl und ich waren mehrere Male im Stadtrat – ist schliesslich beschlossen worden, ‹Amriswil on Ice› durchzuführen.» Urban Kronenberg, der mit Karl Spiess das OK der Eisveranstaltung präsidiert, redete also an der Medienorientierung nicht lange um den heissen Brei herum, sondern liess die Katze schon mit dem ersten Satz aus dem Sack. Und dieser Satz enthüllt auch, dass die Verantwortlichen gerungen haben, ob der Grossevent wirklich in diesem Jahr über die Bühne gehen soll, oder ob man ausnahmsweise für einmal vom Zwei-Jahres-Turnus abrücken soll.

Für Kronenberg war klar, der Anlass wird nur durchgeführt, wenn er so wie in der Vergangenheit sein kann. Also mit Eisfeld, Eisstockschiessen, mit der Bar draussen, dem Restaurant sowie Unterhaltungsprogramm. Karl Spiess gab dann auch offen zu:

«Wir vom Organisationskomitee wollten den Event um ein Jahr verschieben.»

«Wir brauchten einfach eine Planungssicherheit. Nicht zuletzt für den Gastronomen. Dieser muss das Restaurant füllen, um Abgaben leisten zu können.» Doch Anfang August, als das OK-Präsidium ein weiteres Mal im Stadtrat vorsprach, war diese Sicherheit noch nicht da. Also hatte man sich auf eine Eventualplanung geeinigt.

OK will keine «Lämpen» mit den Nachbarn

Mit dem Entscheid des Bundesrates, dass ab dem 13.September mit Zertifikat ohne Einschränkung im Restaurant konsumiert werden könne, sei die Planungssicherheit dann gegeben gewesen, sagt Spiess. Wie bereits bei der letzten Ausgabe ist die «Seelust» für das Restaurant Eisbrecher und die Bar draussen verantwortlich. Allerdings ändern sich die Öffnungszeiten, was auch mit der Schwierigkeit Personal zu rekrutieren zusammenhänge, sagt Renato Mengola, der im OK für die Gastronomie zuständig ist. Der «Eisbrecher» ist von Donnerstag bis Sonntag offen, die Bar allerdings sieben Tage die Woche. «Es wird also immer möglich sein, etwas zu trinken», sagt Menegola. Und er betont auch, dass um 22 Uhr die Bar schliesse.

«Dass um 22 Uhr die Bar schliesst, da beharre ich darauf, denn wir wollen keine ‹Lämpen› mit den Nachbarn.»

Man habe bisher nie Probleme gehabt, das sei wichtig fürs OK. «Wir wollen dem Goodwill der Anstösser, den wir haben, Sorge tragen», sagt auch Kronenberg.

Die Zusage vieler Sponsoren freut den Co-Präsidenten, doch es habe noch Platz für weitere Geldgeber. «Der Event wird wegen der Auflagen mehr kosten, aber wir werden voraussichtlich weniger einnehmen», dessen ist sich Kronenberg bewusst. Doch das OK muss die Mehrkosten nicht alleine stemmen, die Stadt Amriswil steht für diese ein, weil es ihr wichtig war, dass «Amriswil on Ice» nicht auf 2022 verschoben wird. Urban Kronenberg sagt:

«Der Stadtrat will der Bevölkerung etwas bieten.»

Nebst Eislaufen und Kulinarik soll es auch in diesem Winter wieder ein Rahmenprogramm geben mit Auftritten von Künstlern aus der Region, etwa Musikern. Auch hier besteht noch die Möglichkeit, einen Auftritt zu erhalten, das Programm stehe noch nicht, sagt Beat Maier, der für den Betrieb verantwortlich ist. Dazu gehört auch heuer wieder das besonders bei Firmen beliebte Eisstockschiessen, für das man bereits jetzt Plätze via Website reservieren könne. Auch Künstler können sich dort bei ihm melden, sagt Maier.

Am Freitagabend, 26.November, ist Eröffnungsfeier. Die soll diesmal kurz ausfallen, verspricht Urban Kronenberg, denn die Bevölkerung soll so schnell wie möglich die Gelegenheit erhalten, auf das Eisfeld zu gehen.