Eishockey-WM Bei Rot mit Vollgas über die Kreuzung: Sebastiano Soracreppa vom HC Thurgau kommt sich bei seinem WM-Debüt vor wie ein VIP Sebastiano Soracreppa bestreitet ab dem 21. Mai seine erste Eishockey-A-WM. Im Nationalteam Italiens ist der Verteidiger des HC Thurgau unverhofft zu einem Hoffnungsträger geworden. Dies, weil die Squadra Azzurra kurz vor Turnierbeginn im Coronachaos versinkt.

Sebastiano Soracreppa lebt einen Traum. Mit seinen erst 21 Jahren flog der Verteidiger des HC Thurgau am vergangenen Sonntag in einem Privatjet von Verona nach Riga. In Lettland wird er täglich chauffiert und eskortiert. Und wie! «Bei Rotlicht fährt unser Teambus umrahmt von Polizisten auf Motorrädern mit Vollgas einfach über die Kreuzung. Alle anderen müssen stoppen», erzählt Soracreppa. «Das ist krank.» Ganz sicher etwas, das ein Eishockeyspieler aus der Swiss League normalerweise nicht erlebt.

Soracreppa ist vom italienischen Nationalcoach Greg Ireland für die Eishockey-A-WM aufgeboten worden. In Riga kämpft er um die Ehre der Squadra Azzurra, des Aufsteigers von 2019, der bislang letzten Saison, die nicht von Corona beeinflusst wurde. Einen Absteiger gibt es in diesem Jahr nicht, weil auf den unteren Stufen pandemiebedingt keine Weltmeisterschaften ausgetragen wurden. Der Erfolgsdruck ist für den Aussenseiter der Gruppe B deshalb weg. Und für Soracreppa steht fest, «dass ich diese Erfahrung voll geniessen will».

Coronachaos spielt dem Debütanten in die Karten

Für den jungen Südtiroler war das erste Aufgebot für eine A-WM eine Überraschung. Der Respekt ist ebenso gross wie die Freude. «Wir trainieren in der gleichen Halle wie die Kanadier», sagt Soracreppa. Das Erste, was ihm durch den Kopf schoss, war:

«Die haben mehr Trainer und Betreuer, als wir Italiener Spieler haben.»

Mit NHL-Profis einen Warm-up-Raum zu teilen, die er sonst am TV bestaunt, ist auch für einen Swiss-League-Spieler etwas Besonderes. «Ich frage mich manchmal, was ich hier mache», sagt Soracreppa und lacht freudig.

Weil Italiens Nationalteam vor dem Turnierstart im Coronachaos versinkt, avanciert der Verteidiger des HC Thurgau immer mehr zum Hoffnungsträger der Squadra Azzurra. Wenn die Italiener am Freitag um 15.15Uhr Schweizer Zeit ihr erstes WM-Spiel gegen Deutschland bestreiten, werden ihnen vermutlich Headcoach Ireland und mehrere Schlüsselspieler fehlen. Sie alle wurden positiv auf Covid-19 getestet und durften die Reise nach Riga noch gar nicht antreten.

«Uns fehlen derzeit die besten drei Verteidiger», sagt Soracreppa. «Es wäre gut für uns, wenn sie zum Auftaktspiel nachrücken. Ich glaube aber nicht, dass sie es schaffen.» Gut möglich also, dass Italien zumindest zu Beginn des Turniers voll auf den 21-jährigen Soracreppa zählen wird. Der Debütant hatte zwei Kaderschnitte überstanden und wäre auch ohne die positiven Coronafälle an der WM dabei, würde aber bei Vollbesetzung des Kaders weniger zum Einsatz kommen.

Voraussetzungen, die beflügeln können

Die Weltmeisterschaft in Riga betrachtet Soracreppa als «geile Erfahrung». In diesem Ausdruck kommt sowohl sein jugendlicher Elan wie auch die Freude des Lebemanns zum Ausdruck. Seine Devise lautet denn auch: «Spass haben, auch wenn du Fehler machst.» Er werde versuchen, sich über allfällige Fehler und Niederlagen nicht den Kopf zu zerbrechen. Soracreppa sagt:

«Am Ende spielen alle das gleiche Spiel.»

Und Spass an der Sache sei noch immer eine der besten Motivationen gewesen. «Es gibt keinen Absteiger, also auch keinen Stress», sagt der italienische Verteidiger unbeschwert. Es ist eine Voraussetzung, die schon andere Sportteams für grosse Überraschungen genutzt haben.