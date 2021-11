Eishockey «Wir sind der personifizierte Chancentod»: Die Thurgau Indien Ladies kommen in ihrem zweiten NLA-Jahr kaum mehr vom Fleck Trotz anhaltender Negativresultate glauben die NLA-Eishockeyanerinnen der Thurgau Indien Ladies an die Wende zum Positiven. Im Moment belegen sie noch den vierten und letzten Playoff-Platz, werden aber von Konkurrent Neuchâtel arg bedrängt. Für das Trainerduo ist klar: Die Equipe steckt in einer Krise, doch die Situation ist kein Drama.

Bei den Thurgau Indien Ladies (grün, hier gegen die ZSC Lions) ist derzeit der Wurm drin. Mario Gaccioli

Der 39-jährige Südtiroler Matthias Rehmann ist kein Eishockey-Trainer, der sich nach Niederlagen in Plattitüden flüchtet und Negativserien schönredet. «Wir sind in einer Resultatkrise», hält der Headcoach der NLA-Vierten Thurgau Indien Ladies nüchtern fest. Man habe zwar nicht immer schlecht gespielt, «aber wir haben uns viel zu wenig für ein durchaus gutes Auftreten belohnt». Das Team sei verunsichert, es fehle das Selbstvertrauen. «Wir lassen uns zu oft und zu schnell aus der Bahn werfen.» Das zeigt sich auch in den Resultaten: Viermal verloren die Thurgauerinnen in den vergangenen fünf Spielen mit fünf Toren Differenz und erzielten nur einen Treffer.

Anja Stiefel, Co-Headcoach der Thurgau Indien Ladies. Donato Caspari

«Wir sind der personifizierte Chancentod», sagt Co-Headcoach Anja Stiefel. Und sie fügt an:

«Wenn du zehnmal allein aufs gegnerische Tor laufen kannst und mit deinem Schuss nicht einmal das Tor triffst, dann hast du ein mentales Problem.»

Es gebe kein Universal-Rezept, wie der Knoten zu lösen sei. «Wir sprechen viel mit den Spielerinnen, aber sie müssen sich auch selbst den Spiegel vor die Augen halten und sich den absoluten Willen zum Erfolg selber aneignen. Das ist ein Prozess, der dauert die ganze Karriere an.» Stiefel weiss mit ihren über 500 Spielen in diversen Frauen-Ligen, wovon sie spricht und versucht ihr Know-how nun weiterzugeben.

Zweitlizenz-Spielerinnen stellen Thurgau vor Herausforderung

Ein Problem ist allerdings hausgemacht und war schon vor der Saison bekannt: Die Thurgau Indien Ladies haben zu viele Spielerinnen mit Zweitlizenzen im Team. Spielerinnen wie beispielsweise Ivana Wey oder Leonie Balzer, die jeweils nur zum Freitagstraining anreisen. Deshalb sind Teamtrainings mit allen Kadermitgliedern Mangelware und auch die Aufstellung wechselt je nach Verfügbarkeit der Spielerinnen ständig. «Wir hatten in den letzten zwei Wochen vor der Nati-Pause sechs Spiele und nur ein einziges gemeinsames Training. Da ist es logisch, dass Automatismen fehlen», sagt Rehmann. Fünf dieser Spiele gingen verloren, zwei gegen die ZSC Lions, eines gegen Lugano, aber auch je eines gegen die Konkurrenten um einen Playoff-Platz, Thun (3.) und Neuchâtel (5.).

«Irgendwo ist der Wurm drin», sagt Captain Rahel Michielin. Die 31-Jährige blickt auf über 250 Spiele in der Frauen-Liga zurück, spielte neun Jahre beim notorisch erfolglosen Weinfelden und ist sich an Niederlagen gewohnt. Sie gibt sich aber kämpferisch und meint voller Zuversicht, dass «der Knoten platzen wird». Michielin sagt:

«Wir wussten, dass die zweite Saison die schwierigere wird. Wir müssen uns bestätigen und stehen wohl etwas unter Druck. Jetzt ist es an uns, diesen Druck in positive Energie zu verwandeln.»

Treffsichere Polin wollte in ihre Heimat zurück

Matthias Rehmann, Co-Headcoach der Thurgau Indien Ladies. Mario Gaccioli

Dramatisieren will Trainer Rehmann die Situation nicht. Vergleicht man die Tabelle nach 15 Spielen mit dem gleichen Zeitraum aus Thurgaus erster NLA-Saison, die mit dem Gewinn der Bronzemedaille endete, so stellt man fest, dass die Indien Ladies nur zwei Punkte hinter dem letztjährigen Zwischenergebnis liegen. Allerdings: Weiterentwickelt hat sich das junge Team in der laufenden Saison bisher noch nicht und es droht gar der Fall unter den Playoff-Strich. Die Abgänge der Leistungsträgerinnen Phoebe Staenz und Nicole Vallario konnten nicht kompensiert werden. Zudem hat sich die neuverpflichtete polnische Skorerin Kamila Wieczorek nach gesundheitlichen Problemen frühzeitig in ihre Heimat Polen verabschiedet und spielt mittlerweile für Katowice.

Zehn Spiele stehen bis zum Playoff-Beginn Anfang März noch an. Sieben davon wird Thurgau gegen Neuchâtel (3), Bomo Thun und Reinach (je 2) bestreiten. Gegner also, die nicht nur in Reichweite liegen, sondern die im Kampf um die Playoff-Qualifikation auch bezwungen werden müssen – genau so, wie 20/21, als die Indien Ladies 30 ihrer 34 Punkte gegen diese drei Teams holten.