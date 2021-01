Eishockey Das Siegen im Blut: Die Thurgau Indien Ladies verschaffen sich in ihrer ersten Saison grossen Respekt Die NLA-Eishockeyanerinnen aus Kreuzlingen qualifizieren sich in ihrem ersten Jahr des Bestehens für das Playoff. Im Heimspiel gegen Neuchâtel brauchten sie jedoch Geduld, bis das grosse Ziel erreicht war.

Die Thurgau Indien Ladies (Simona Studentova, links, und Samantha Kistner) treffen im Playoff-Halbfinal entweder auf die ZSC Lions (im Bild) oder Lugano. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 21. November 2020)

Das Verliererimage sind die NLA-Eishockeyanerinnen aus dem Thurgau definitiv los. Jahrelang gehörten die SC Weinfelden Ladies zur höchsten Schweizer Frauenliga, trugen dort ungemein viel zur Förderung des Fraueneishockeys im Kanton bei, hielten sich aber oft nur mit Mühe in der Liga – beziehungsweise weil es von unten keine Konkurrenz gab.

So richtig ambitioniert ist das Fraueneishockey im Kanton erst seit dieser Saison und der Gründung der Thurgau Indien Ladies. Der in Kreuzlingen beheimatete Verein übernahm die Lizenz der SCW Ladies und schaffte es in seinem ersten Jahr schon ins Playoff. Den Platz unter den ersten vier sicherten sich die Indien Ladies vorzeitig am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Heimsieg gegen Neuchâtel. Vor den Thurgauerinnen hatten sich bereits die zwei Topteams ZSC Lions und Lugano fürs Playoff qualifiziert.

Das Erreichte entspricht den Erwartungen

Das Erreichen des Playoff war von den Indien Ladies als Saisonziel definiert worden. Man wollte sich als dritte Kraft hinter den beiden Grossklubs ZSC und Lugano etablieren. Dennoch war das Vorhaben für eine neu gegründete Equipe ambitioniert, zumal nebst den spielbestimmenden Routiniers das Kader aus vielen jungen Spielerinnen besteht.

Gegen das fünftplatzierte Neuchâtel entwickelte sich ein zähes Spiel. Die Westschweizerinnen waren zum Siegen verpflichtet, wollten sie Thun von Platz vier verdrängen. Und die Indien Ladies wussten, dass mit einem Sieg das Ziel erreicht wäre. Oft verhedderten sich die Thurgauerinnen in Einzelaktionen und scheiterten an der überragenden Nina Paiva im gegnerischen Tor.

Fünf Überzahlsituationen nicht verwertet

Fünf Powerplays liessen sie ungenutzt, ehe Phoebe Stänz in der 51. Minute zum siegbringenden 1:0 traf. Stänz war es auch, die 34 Sekunden vor Schluss mit dem 2:0 ins leere Tor alles klar machte. Die Equipe des Trainerduos Matthias Rehmann/Anja Stiefel hat nun Zeit, sich auf den Saisonhöhepunkt vorzubereiten. Und diesen kann der Tabellendritte im Gegensatz zu den beiden Ligafavoriten völlig unbeschwert angehen.