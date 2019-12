Einkaufen für den guten Zweck am Basar Die Kreativ-Gruppe Bürglen hat am Sonntag ihren Adventsbasar durchgeführt, gleichzeitig mit dem Suppentag. Der Erlös kommt der Stiftung Wunderlampe und Ostschweizer helfen Ostschweizern zugute.

Basar-Besucherinnen begutachten die Produkte an den Ständen. Bild: Monika Wick

«Warum soll ich in grossen Läden einkaufen, wenn ich das an einem so herzigen Markt machen und gleichzeitig noch etwas Gutes tun kann?», fragt Roger Bischof aus Riedt bei Erlen. Er schlendert am Sonntag mit seiner Frau Madlen durch den traditionellen Adventsbasar, zu dem die Kreativ-Gruppe Bürglen eingeladen hat.

Diese Frage scheinen sich viele zu stellen, denn am Mittag platzt die Bürgler Mehrzweckhalle beinahe aus allen Nähten. Die Besucher begutachten die an den acht Ständen präsentierten Waren. Von Adventsgestecken über selbst gestrickte Socken bis hin zu Eiszapfen im Zehnerpack reicht das Angebot.

«Schön häsch das wieder gmacht»

sagt ein Besucher zur Verkäuferin und bezahlt die Weihnachtskarten, die er ausgewählt hat.

Basar und Treffpunkt: Die Mehrzweckhalle Bürglen. Bild: Monika Wick

Handgefertigte Artikel von der Kreativ-Gruppe

Dass die Auswahl so vielfältig ist, ist den Frauen des Kreativ-Teams zu verdanken, die während des ganzen Jahres Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände gefertigt haben. «Wir haben eben das ganze Jahr über Weihnachten», sagt Jeannette Pislor vom OK augenzwinkernd. Den Erlös des Basars lassen die Frauen in diesem Jahr «Ostschweizer helfen Ostschweizern» sowie der Stiftung Wunderlampe zukommen.

Bei vielen Besuchern bleibt die heimische Küche während des Basars kalt. Sie geniessen in der Festwirtschaft Hackbraten mit Kartoffelstock oder verwöhnen sich mit Kaffee und Kuchen. Andere gönnen sich einen Teller Kürbiscremesuppe. «Gleichzeitig findet hier der Suppentag statt», erklärt OK-Mitglied Vreni Pretali. Eines zeigt sich deutlich, am Basar steht neben dem Einkaufen das gesellige Zusammensein im Vordergrund.