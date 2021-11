Einheitsgemeinde Die politische Gemeinde und die Schulgemeinden sollen getrennt bleiben: Der Arboner Stadtrat spricht sich gegen einen Zusammenschluss aus Eine auf das Stadtgebiet beschränkte Einheitsgemeinde sei weder möglich noch wünschenswert, schreibt die Behörde in ihrer Antwort auf einen Vorstoss im Parlament.

Neubau im Reben 25: Wegen der Sekundarschule in ihrer heutigen Form lässt sich eine Einheitsgemeinde auf dem Platz Arbon nicht umsetzen. Bild: Max Eichenberger

Das Anliegen geniesst breite Unterstützung im Parlament. Nur drei Mitglieder haben den im Mai eingereichten Vorstoss aus den Reihen der Mitte/EVP nicht unterzeichnet. Im Stadtrat kommt die Idee aber schlecht an: Er will die Bildung einer Einheitsgemeinde auf dem Gebiet der Stadt Arbon nicht prüfen. Denn die betroffenen drei Primarschulgemeinden und die Sekundarschulgemeinde möchten nichts wissen vom grossen Zusammenschluss, dem sie sehr skeptisch gegenüberstehen.

Einheitsgemeinde Was sind die Argumente der Befürworter? Die Behördenarbeit sei anspruchsvoller, zeitaufwendiger und komplexer geworden. In der Folge müssten immer mehr kostspielige externe Fachleute zugezogen werden, begründen die Befürworter einer Einheitsgemeinde ihren Vorstoss. Gleichzeitig werde es zunehmend schwierig, Personen zu finden, die sich für die entsprechenden Ämter zur Verfügung stellen. Eine Einheitsgemeinde steigere die Effizienz, bedeute Synergiegewinne, sichere die Qualität an den Schulen, bündle die Ressourcen und das Know-how und bringe eine Spezialisierung in allen Bereichen bei gleichbleibenden oder tieferen Kosten. (mso)

Vertreter der vier Körperschaften seien sich an einer Besprechung einig gewesen, dass ein solches Konstrukt weder wünschenswert noch möglich sei, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf das Postulat. Das Problem: Die Sekundarschulgemeinde erstreckt sich nicht nur über das Gebiet von Arbon, sondern umfasst auch Roggwil. Sie müsste also aufgespalten werden, was der Stadtrat ablehnt. Es könne nicht angehen, eine bestens funktionierende Organisation zu zerschlagen.

Offen für Diskussion über Volksschulgemeinde

Nicht verwehren würden sich die vier Schulgemeinden auf Arboner Boden einer Diskussion über den Zusammenschluss von ihnen mit den Primarschulen von Roggwil und Freidorf-Watt. Einzelne wären sogar ausdrücklich froh, wenn die Entwicklung in die Richtung einer solchen Volksschulgemeinde ginge, schreibt der Stadtrat und meint damit ausdrücklich auch sich selber. «Die Aufteilung in drei Primarschulgemeinden fördert die Fliehkräfte innerhalb von Arbon, was aus Sicht der für das ganze Gebiet zuständigen politischen Gemeinde unerwünscht ist.» Im Moment sei eine Volksschulgemeinde aber Wunschdenken. Es gebe aktuell keine Anhaltspunkte, dass sie in der Nachbargemeinde ein Thema sei.

Mit ein Grund für die Zurückhaltung dürften nicht zuletzt finanzielle Überlegungen sein. Die Beitragsleistungen des Kantons würden bei einer Fusion jährlich um 1 Million Franken zurückgehen, haben Berechnungen des kantonalen Amtes für Volksschule im Auftrag der Sekundarschulgemeinde ergeben. Um Kosten zu sparen, würden die Schulgemeinden bereits heute zusammenarbeiten, beispielsweise im IT-Bereich, schreibt der Stadtrat. Ausgaben für externe Fachleute seien in den letzten Jahren nur in geringem Umfang oder gar nicht angefallen.

Wie es weiter gehen soll, entscheidet das Parlament an seiner nächsten Sitzung vom 14. Dezember.