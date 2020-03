Eines der grössten Seewasser-Kraftwerke am Bodensee und rund 700 neue Wohnungen: Die Gemeinde Egnach hat Grosses vor

In Romanshorn gibt es schon seit über 30 Jahren einen grossen Wärmeverbund, der Seewasser zum Heizen beziehungsweise Kühlen nutzt. 1982 schlossen sich die Kantonsschule, die Sekundarschulgemeinde und die politische Gemeinde zusammen, um die Schulhäuser der beteiligen Körperschaften beziehungsweise das Mehrzweckgebäude mit thermischer Energie aus dem Bodensee zu versorgen.

Die Anlage kann 460 Kubikmeter Wasser pro Stunde fördern und ging Ende der 1980er-Jahre in Betrieb. Der Ansaugstutzen befindet sich etwa 350 Meter vom Ufer entfernt 15 Meter unter dem Minimalpegelstand. Andreas Szalatnay vom Ingenieurbüro usic in Romanshorn hat die Anlage bis vor kurzem als Koordinator betreut. Und er war es auch, der 1996 die Firma Zeller beziehungsweise 2014/15 die Investoren der Überbauung Witenzelg mit 165 Wohnungen dafür gewinnen konnte, sich ans Netz anzuschliessen. «Die Reserven sind damit so ziemlich ausgeschöpft», sagt Szalatnay, der vor kurzem in Pension gegangen ist.

Vom Wärmeverbund profitiert auch die Fischbrutanlage. Das Wasser fliesst durch die Becken dort, bevor es wieder in den See zurückgeleitet wird. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Sportplätze mit Wasser aus den Leitungen des Wärmeverbundes zu nässen. «Die zentrale Wärmeversorgung erspart über 80 Tonnen Heizöl pro Jahr im Campusgebiet», sagt Szalatnay. Insgesamt belaufe sich die Wärmeabgabe im Winterhalbjahr in die Schulgebäude auf rund 1000 MWh.