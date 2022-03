Sulgen Schulkinder pflanzten im Auholzwald 100 Bäume und Sträucher Bei der Aktion handelte sich um ein Projekt der Crowddonating-Plattform «there-for-you». Die Organisation setzt sich in 34 Ländern für Projekte in den Bereichen Klima- und Tierschutz sowie Kinderhilfe und Humanitäres ein.

Vier Schüler pflanzen im Auholzwald einen Baum. Bild: Monika Wick (Sulgen, 30. März 2022)

Mit Schaufeln bewaffnet graben Lorin und seine drei Schulkollegen am Mittwoch ein Loch in den Boden des Auholzwaldes. Als es tief genug ist, versenken sie in der Grube den Wurzelballen eines kleinen Baumes und füllen sie behutsam wieder mit der zuvor ausgehobenen Erde auf. Damit ist die Arbeit der Sechstklässler aus dem Schulhaus Auholz noch nicht erledigt. Um die zarten Äste des Setzlings legen sie einen Wildschutz, den sie wiederum an einem Pfahl befestigen.

«Es ist eine schöne Erfahrung, selber Bäume zu setzen und in der Natur zu arbeiten», sagt Asir, der ebenfalls mit von der Partie ist. Weiter erklärt der 13-Jährige, dass es ihn mit Stolz erfülle, einen Baum zu pflanzen. «Er wird länger hier stehen, als wir leben», sagt er. Etwas abseits gehen Jana und ihre Kollegin der gleichen Arbeit nach. Jana lebt auf einem Bauernhof, für sie ist die Arbeit im Freien nicht neu. Einen Unterschied sieht sie dennoch:

«Zuhause haben wir bisher nur Bäume gefällt, hier pflanze ich welche.»

Janosch Bremauer, Projektleiter von «there-for-you». Bild: Monika Wick

Dass die 20 Kinder Bäume pflanzen können, ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Janosch Bremauer, Projektleiter der Organisation «there-for-you», Revierförster Matthias Tanner, Lehrer Ueli Schoch und der Waldkorporation Sulgen, der Besitzerin des Grundstücks. «there-for-you» setzt sich für Projekte in den Bereichen Klimaschutz, Tierschutz, Kinderhilfe und Humanitäres ein. Die Organisation bezahlt die anfallenden Kosten für Pflanzen und anderes Material, die es für diesen Einsatz braucht, mit Spendengeldern.

Revierförster Matthias Tanner. Bild: Monika Wick

Auf die Organisation aufmerksam geworden ist Matthias Tanner bei einer Recherche im Internet. Während er die rund 100 Pflanzensetzlinge besorgte, begab sich Janosch Bremauer auf die Suche nach einer Schulklasse, die sich am Projekt beteiligen möchte. «Wir haben das Thema Wald schon im Unterricht behandelt. Der Einsatz hier macht die Theorie greifbar und schafft bleibende Erinnerungen», erklärt Schoch seine Beweggründe für die Teilnahme. Die Kinder habe er nicht überzeugen müssen.

Mit Schaufel und Hacke wird ein Loch in den Waldboden gegraben. Bild: Monika Wick (Sulgen, 30. März 2022)

Jetzt bewegen sie sich in dem unwegsamen Gelände und suchen geeignete Plätze für die Elsbeeren, wilden Apfel-, Birnen- und Kirschbäume sowie die Eichen-, Ahorn- und Lindenbäume. Matthias Tanner sagt:

«Wir setzen Bäume, von denen

wir denken, dass sie mit der Klimaveränderung zurechtkommen.

Ob es wirklich so ist, erfahren wir

erst in 30 Jahren»,

Dennoch ist Tanner überzeugt, dass die Aktion bei den Kindern eine nachhaltige Wirkung hat und sie sich noch in 20 Jahren daran erinnern werden. Für Janosch Bremauer ist es wichtig, die Kinder für die Problematik der Klimaveränderung zu sensibilisieren. «Hier kann man die Theorie mit der Praxis verbinden», erklärt er.