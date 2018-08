Eine erfolgreiche Woche unterm Weinfelder Segeldach Die Sommerlounge 2018 zieht eine positive Bilanz. Verschiedene Aktivitäten lockten Gross und Klein während der vergangenen neun Tagen ins Dorfzentrum.

Die Sommerlounge kam bei den vielen Besuchern gut an. (Bild: PD)

Es war eine spezielle Woche unter dem Segeldach auf dem Marktplatz. Jeden zweiten Abend gab es zwischen dem 17. und 25. August ein neues Programm zu verschiedensten Themen. Am Anfang stand das Essen – und das Teilen. Trotz Wetterumsturz fanden sich zum Auftakt der Sommer Lounge am Freitagabend gut 30 Personen auf dem Marktplatz ein. Beladen mit feinen, gekochten Speisen füllte man gemeinsam die grosse Tafel und ass schliesslich vom vielfältigen Angebot.

Fantasiestadt aus Karton

Am Samstag, 18. August gehörte der Marktplatz den Familien, die vom Wetter mit strahlendem Sonnenschein empfangen wurden. Berge von Karton, Blumen und Farben warteten darauf, verarbeitet zu werden. Mit viel Enthusiasmus und grosser Kreativität machten sich grosse wie kleine Hände an die Arbeit. Es wurde gesägt, geklebt, bemalt und dekoriert. Daraus entstanden ist eine Fantasiestadt aus Karton Am Montag dann die Debatte über das Thema Vaterschaft.

Am Mittwoch ging es um bezahlbaren Wohnraum. Die beiden Referentinnen, Sabina Ruff und Sabine Binder zeigen die Chancen von Wohnbaugenossenschaften auf. Den Abschluss der drei Debatten machte das Thema «Aktiv im Alter». Schliesslich fand die Sommer Lounge mit der vierten Vollmondbar am Samstagabend ihren Abschluss. Trotz nasser Witterung kamen zahlreiche Besucher auf den Marktplatz zur letzten Vollmondbar der Saison. Die sechs Ortsparteien und die beiden Organisationen gesellten sind sehr zufrieden mit dem gemeinsamen Auftritt der Sommer Lounge. (red)