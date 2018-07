Eine Woche lang keine Züge zwischen Kreuzlingen und Weinfelden Die SBB führen diese Woche umfangreiche Bauarbeiten auf der ehemaligen Mittelthurgau-Strecke durch. Deshalb verkehren in dieser Woche bis und mit Sonntag Bahnersatzbusse. Mario Testa

Die Thurbo-Züge verkehren in der Kalenderwoche 31 nicht zwischen Weinfelden und Kreuzlingen. (Bild: Ralph Ribi)

Bis am kommenden Sonntag verkehren keine Züge zwischen Weinfelden und Kreuzlingen. Die SBB führen umfangreiche Sanierungs- und Bauarbeiten entlang der neuen Doppelspurstrecke zwischen Weinfelden und Berg sowie im Gebiet um Lengwil durch. Betroffen von der Sperrung sind in dieser Zeit sämtliche Züge, die S-Bahnen und die Schnellzüge, wie die Regionalbahn Thurbo mitteilt.

Busse auf verschiedenen Linien

Damit die Passagiere des Öffentlichen Verkehrs auch während dieser Zeit an ihr Ziel kommen, setzt die Thurbo mehrere Bahnersatzbusse zwischen Weinfelden und Kreuzlingen ein. Der Bus Nr. 1 verbindet Weinfelden und Kreuzlingen direkt, ohne Zwischenhalte. Bus Nr. 2 fährt die selbe Strecke, hält jedoch auch am Bahnhof Bernrain in Kreuzlingen. Bus Nr. 3 verbindet die beiden Zentren mit den Gemeinden Lengwil, Siegershausen, Berg und Kehlhof. Der 4. Bahnersatzbus verbindet Kreuzlingen noch mit Tägerwilen Dorf.

Schnellzug über Romanshorn nach Konstanz

Eine Direktverbindung per Zug von Weinfelden an den westlichen Bodensee ist am 1. August und am kommenden Samstag und Sonntag per Schnellzug doch möglich. Dieser fährt zu gewohnten Zeiten von Weinfelden über Romanshorn jedoch direkt nach Konstanz und hält daher nicht in Kreuzlingen.