Eine Welt ohne Licht: Im Dunkelzelt an der Wega - ein Erfahrungsbericht An der Wega gibt es immer viel zu sehen. Dieses Jahr jedoch auch eine Sonderschau, bei der man nichts sieht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ziel soll es sein, sehenden Menschen die Welt von sehbeeinträchtigten Personen näher zu bringen. Janine Bollhalder

Es ist dunkel. Stockdunkel. Die Hand vor dem Gesicht sieht man nicht mehr. Man muss sich auf alle anderen Sinne verlassen – und auf Blindenführer, wie Samira. «Leg die rechte Hand auf meine Schulter und lass nicht los. Sonst müssen wir dich suchen», sagt sie. Die junge Frau ist blind und führt Sehende in ihre Welt. Eine Welt voller Dunkelheit.

An der Wega ist diese Welt ertastbar, in einem grauen Zelt, das auf dem Pausenplatz des Thomas-Bornhauser-Schulhauses steht. Auch wenn man mit den Augen im Innern des Zeltes nichts wahrnehmen kann, ein Erlebnis ist es trotzdem.

Trippeln und Tappen durch die Dunkelheit

Der Rundgang beginnt mit Sinneseindrücken von oben. Etwas hängt von der Decke, streift durchs Haar und übers Gesicht. Dann wird der Fokus auf den Boden gelenkt. «Vielleicht erkennst du, auf was für einem Untergrund du gerade stehst», sagt Samira. Zunächst ist es weich unter den Schuhsohlen, dann wieder hart, dann uneben. Das Gehen in der völligen Dunkelheit ist unsicher, mehr ein Trippeln oder Tappen. Die Orientierung fehlt gänzlich.

«Taste nun an der Wand entlang. Da hängen einige Dinge. Vielleicht kannst du etwas erkennen», sagt Samira in die absolute Dunkelheit hinein. Da hängt eine Gummischlange, eine TV-Bedienung, etwas, das dem Griff eines Springseils ähnelt. Was das andere ist, bleibt ein Rätsel. Für einmal ist Samira die Sehende, die Besucher des Dunkelzeltes die Blinden.

Die junge Frau geht weiter. «Nun kommt eine Puppe. Vielleicht erkennst du, was sie trägt.» Etwas ledriges, ein bisschen Fell, viel loser Stoff. Schneller als erwartet endet die Führung. Vor dem Zelt wartet Katrin Murezzan. Sie ist die Projektleiterin der Organisation Obvita und für das Erlebnis im Dunkelzelt verantwortlich.

Brillen der Erkenntnis

Nebst der absoluten Dunkelheit in dessen Inneren, können Neugierige auch mit Brillen aus Karton erfahren, wie es ist, mit einer Sehbeeinträchtigung zu leben. So einer, wie sie etwa Corinne hat.

Auch sie hilft mit am Stand von Obvita. Mithilfe der Kartonbrille ist erkennbar, wie sie die Welt wahrnimmt. Alles verschwimmt. Die Mimik des Gegenübers ist nur schwer erkennbar. «Die Leute müssen mir halt sagen, wie es ihnen geht. Wenn sie nur einen Lätsch ziehen, kann ich das nicht erkennen», sagt Corinne schulterzuckend.

Die Idee hinter Obvita ist es, Verständnis für sehbeeinträchtigte Menschen zu schaffen. «Besonders in dieser hektischen Welt, in der alles schnell laufen muss», sagt Murezzan. Personen mit Sehbeeinträchtigungen brauchen Zeit, «manchmal auch gerne Hilfe», sagt Corinne.