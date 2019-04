Eine Velotour für schlaue Köpfe Ab sofort steht der Dachs-Detektiv-Trail wieder für Neugierige offen. Die Posten mit Rätseln führen von Kreuzlingen über Gottlieben und Tägerwilen und zurück.

Der Dachs ist das Maskottchen des Detektiv-Trails. (Bild: Andrea Stalder)

(red) Schatzsucher aufgepasst: Seit Anfang Monat gibt es in der Region Kreuzlingen wieder eine Schatzsuche, welche mit dem Fahrrad absolviert wird. Die sogenannten Detektiv-Trails sind ein Rätselerlebnis für Familien, Vereine, Paare, Schulen und Firmenausflüge: Schatzkarte herunterladen, Rätsel lösen, Schatztruhe finden und sich einen Sofortpreis sichern. Dabei erfahren die Schatzsucher erst noch viel Wissenswertes über die Region.

Die Suche beginnt bei Kreuzlingen Tourismus an der Hauptstrasse 39, wo die Teilnehmer das erste Rätsel lösen. Anschliessend gilt es, mit dem Fahrrad den beschriebenen Spuren und Wegbeschreibungen zu folgen. Die Schatzsuche führt nach Gottlieben und Tägerwilen und endet wieder in Kreuzlingen. Dabei kommen die Detektive immer wieder an Posten vorbei, wo weitere Rätsel warten, die durch Hinweise an diesem Ort gelöst werden können.

Am Ende der Route berechnen die Detektive einen Code, welcher aus den Lösungen der einzelnen Rätsel besteht. Ist der Code richtig, öffnet sich die Schatztruhe und die Teilnehmenden erhalten ihren Sofortpreis.

Die Detektiv-Trails kosten 9 Franken pro Person und die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Ausser dass man die Öffnungszeiten der Zieldestination beachten sollte, kann jeder Teilnehmer selbst entscheiden, wann die Suche beginnen soll. Der Trail kann mit Hilfe der App und dem Smartphone oder mit Hilfe einer ausgedruckten Schatzkarte absolviert werden. Letztere kann man unter www.detektiv-trails.com herunterladen oder bei Kreuzlingen Tourismus beziehen. Die Trails sind ein Produkt der schweizerischen MyCityHighlight AG.