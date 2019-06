Der STV Dozwil gewinnt überraschend Gold am Turnfest

Der STV Dozwil gewinnt am Eidgenössischen Turnfest in Aarau die Goldmedaille in der Kategorie Elite und ist somit für die nächsten sechs Jahre Turnfestsieger im Faustball. Das wurde am vergangenen Sonntag am Vereinsempfang gefeiert.