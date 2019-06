Spielgruppe Amriswil bekommt eine Turnhalle im Kleinformat

Der Verein Spielgruppe Amriswil bietet ab Sommer zehn Spielgruppen an: Fünf davon sind Indoorspielgruppen, zwei sind Wald-Indoor- und drei Bauernhofspielgruppen. Ab Februar gibt es zudem eine Mini-Gruppe für jene Kinder, die erst nach dem Stichtag, 31. Juli, also von August bis Januar, den dritten Geburtstag feiern. «Alle Gruppen sind sehr gut besucht», sagt Vereinspräsidentin Patrizia Helfenstein. Einige Gruppen haben noch einen Platz, andere sind schon bei der Obergrenze von zwölf Kindern angelangt. Besonders beliebt sind die Bauernhof- und die Wald-Indoorgruppen. Priorität haben Kinder aus der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri. Interessierte können sich aber an die Spielgruppe wenden. Bei grosser Nachfrage wird es eine sechste Indoorgruppe geben. (man)

Weitere Informationen

www.spielgruppeamriswil.ch