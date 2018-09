Eine Murtnerin im Thurgau Sie ist die Präsidentin der Landfrauen Thurgau und wohnt mit ihrer Familie in einem Schulhaus. Regula Böhi mag gemeinsames «Zmörgele» im Pyjama, stilles Zeitunglesen zu später Stunde, und sie geht nie ohne Lippenpomade aus dem Haus. David Grob

Regula Böhi vor der Schild des Lokalvereins. (Bilder: Donato Caspari)

Warum wohnen Sie in Friltschen?

Mein Mann und ich haben nach einem halbjährigen Auslandaufenthalt in den USA vor acht Jahren nach einer Bleibe in dieser Region des Thurgaus gesucht. Und dann fanden wir diese Wohnung. Es ist speziell, im Obergeschoss eines Schulhauses zu wohnen. Es herrscht immer Betrieb mit den Kindern. In den Ferien und am Wochenende hingegen haben wir unsere Ruhe. Es passt rundum, wir wohnen in einem Familienquartier.

Was lieben Sie am Sommer?

Die Wärme und die langen Tage.

Was machen Sie, um gesund zu bleiben?

Mich bewegen, walken, Fitness, gesundes Essen. Und wenn möglich genügend Schlaf – aber da hapert es leider oft. Ich schaue natürlich, dass wir uns gesund ernähren, gerade auch wegen der Kinder. Mit viel Gemüse, Salat und Früchten. Das hat für mich einen hohen Stellenwert.

Ihr Restaurant-Tipp lautet ...

Die «Mühli» in Matzingen oder der «Mettlenhof» in Wallenwil. Beide haben eine gemütliche Atmosphäre, ein schönes Interieur und man isst fein, aber doch preisgünstig. Auswärts essen wir meist mit Freunden. Wenn wir mal mit den Kindern gehen, dann besuchen wir das «Rössli» in Bonau. Dort gibt’s die besten Pommes.

Bratwurst mit oder ohne Senf?

Ohne. Ich mag Senf nicht.

Was haben Sie als Kind am liebsten gegessen?

Öpfelchüechli mit Zimt. Die gab es immer sehr selten.

Was ist Ihr gefühltes Alter?

Ungefähr 35, da ich fit und gut im Schuss bin.

Erzählen Sie uns von Ihrem Haustier: Warum ist es so besonders?

Wir haben einen ganz besonderen Kater, Charlie. Wir hatten immer eine rothaarige Katze, bis sie plötzlich verschwunden war. Eine Nachbarin hat uns schliesslich gesagt, dass sie immer Besuch von einer roten Katze bekomme. Und wir dachten natürlich, dass dies unser Charlie sei. Aber es war eine andere Katze, total verwildert, die immerzu fauchte und sich unter den Möbeln verkroch. Auch war unser Charlie kastriert, dieser Kater jedoch nicht. Wir haben ihn behalten, und jetzt ist der neue Charlie sehr zutraulich. Immer wenn unser elfjähriger Sohn Timeo ins Bett geht, schläft Charlie zu seinen Füssen. Er hat sich während eines halben Jahres von einer verwilderten Katze zu einer gemütlichen Familienkatze entwickelt.

Regula Böhi geniesst die Sonne in Friltschen.

Haben Sie ein Lieblingstier, und was bewundern Sie daran?

Die Kuh. Ich mag ihre grossen Augen und die langen Wimpern. Und Kühe sind trotz ihres gemütlichen Wesens sehr produktiv. Sie fressen und geben Milch.

Was nehmen Sie immer mit, wenn Sie aus dem Haus gehen?

Mein Portemonnaie und das Handy. Und meine Lippenpomade.

Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Aufs «Zmörgele» im «Pischi». Wir versuchen am Sonntag jeweils als ganze Familie gemeinsam zu frühstücken.

Worüber kann man mit Ihnen nicht reden?

Mit mir kann man über alles reden. Es kann sein, dass ich nicht bei allen Themen gleich mitrede. Ich rede sicher gerne über Politik und Themen, welche die Leute bewegen. Ich versuche in Gesprächen mit meinem Gesprächspartner über Persönliches zu sprechen und nicht über Drittpersonen oder über Sachen, die man ohnehin nicht ändern kann.

Zur Person Sie backt Brote fürs Dorf, bietet einen Mittagstisch für Schulkinder an und arbeitet als Sozialpädagogin mit Pflegekindern. Kurz: Regula Böhi ist eine vielbeschäftigte Frau. Die Murtnerin hat es über ein Haushaltsjahr nach der Sekundarschule in den Thurgau verschlagen. Sie ist seit 1999 mit Stephan verheiratet und hat zwei Kinder: Timeo und Jana.

Wonach schmeckt Glück?

Im Moment würde Glück nach Regen riechen, da Regen für die Landwirtschaft immer noch bitter nötig ist. Glück kann aber auch nach Kaffee riechen, nach einem frischen Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Glück zeigt sich in den verschiedensten Düften.

Mit wem würden Sie gerne einmal eine Flasche Wein trinken?

Ich mag Wein zwar nicht so, aber am liebsten mit meinem Mann. Die Zeit mit meinem Mann kommt leider oft etwas zu kurz.

Mit welchem Menschen würden Sie gerne einen Tag lang tauschen?

Eigentlich mit keinem. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Was ich interessant fände, mal zu erleben, ist ein reines Karriereleben einer Frau, die Beruf, Haushalt und Familie unter einen Hut bringen muss. Diese Zerrissenheit, die sicher für viele Frauen Realität ist, habe ich nicht. Ich habe gewisse Strukturen, die mich prägen. Aber grundsätzlich kann ich mein Leben ziemlich frei gestalten und entscheiden, wann ich was erledige.

Haben Sie ein Vorbild?

Ich habe vor allem Vorbilder aus meinem privaten Umfeld. Ich finde es sehr faszinierend, wenn jemand Probleme mit anderen Leuten leicht lösen kann. Es ist schwierig, klar zu führen und doch die Meinung aller Beteiligten einzuholen, diese zu schätzen und das Beste aus jedem herauszuholen. Und diese Fähigkeiten bewundere ich an Bekannten aus meinem Umfeld. Von ihnen kann ich lernen.

In welchem Job wären Sie eine Fehlbesetzung?

In einem Bürojob. Das lange Sitzen, das Klima, die Bildschirme und das künstliche Licht in Grossraumbüros wären nichts für mich. Auch als Verkäuferin in einem unterirdischen Supermarkt zu arbeiten, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Grundsätzlich finde ich 08/15-Jobs mit klaren Arbeitszeiten sehr öde. Auch ein Job mit einem langen Arbeitsweg im Auto oder überfüllten ÖV möchte ich vermeiden. Ich bin froh, dass ich meine Arbeit als Präsidentin der Landfrauen frei einteilen und von zu Hause aus arbeiten kann.

Was möchten Sie unter allen Umständen in diesem Leben noch machen?

Sehen, wie unsere Kinder erwachsen werden. Und einen Sommer z’Alp.

Wie lautet der Filmtitel Ihres Lebens?

«S’Läbe fägt».

Wann können Sie ruhig einschlafen?

Eigentlich immer. Am ruhigsten kann ich sicher dann einschlafen, wenn alle zusammen zu Hause sind. Als Abschluss des Tages beten wir immer zusammen. Das ist uns sehr viel wert. Was ist Ihr heimliches Hobby? Ein kurzes Mittagsschläfchen, wenn die Kinder in der Schule sind.

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrer Mutter?

Am Abend spät ins Bett gehen. Der Tag ist nie wirklich zu Ende. So lese ich abends oft noch die Zeitung, zu stiller Stunde. Ich erinnere mich gerade wieder, das hat meine Mutter auch oft gemacht.