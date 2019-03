Eine Gemeindeversammlung ist mit dem Grossen Rat vergleichbar An einer Gemeindeversammlung kommt es immer wieder zu Verunsicherungen, Ungenauigkeiten oder gar Fehlern. Eine Wegleitung zur Vermeidung. Nicole D'Orazio

Blick in die Gemeindeversammlung Salenstein vom 19. März. (Bild: Nicole D'Orazio)

Wie verläuft eine Abstimmung? Welche Regeln sind an einer Versammlung einzuhalten? Nicht alle Gemeindebehörden sind sattelfest. An Versammlungen kommt es immer wieder zu Verwirrungen, wie zuletzt in Salenstein. Im Stimm- und Wahlrechtsgesetz des Kantons Thurgau ist grundsätzlich festgehalten, wie die Versammlungsführung mit Anträgen der Stimmbürger umzugehen, respektive darüber abzustimmen hat.

«Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen ins Gesetz einfliessen lassen», sagt Andreas Keller, Generalsekretär des kantonalen Departements für Inneres und Volkswirtschaft (DIV). «Man fragt sich bei der Ausarbeitung, wie sehr man ins Detail gehen soll. Wir haben uns auf das Wesentliche beschränkt, damit das Gesetz nicht zu unübersichtlich wird.»

Der Grosse Rat ist der Gemeindeversammlung ähnlich

Sei etwas nicht ausdrücklich geregelt, mache man eine Auslegung des Gesetzes, beispielsweise indem man nach anderen, analog anwendbaren Regelungen suche, erklärt Keller. Mit einer Gemeindeversammlung sei der Grosse Rat vergleichbar – von der Versammlungsführung, der Anzahl Personen und weil es sich bei beiden Gremien um die Legislative handelt. Also könne man sich an der Geschäftsordnung des Grossen Rates orientieren, welche eine Regelung für Ordnungsanträge enthält.

Bei Anträgen unterscheidet man zwischen Ordnungs- und materiellen Anträgen. «Ordnungsanträge sind eine Rückweisung des Geschäftes oder ein Nichteintreten», erklärt Keller.

«Bei Nichteintreten will man überhaupt nicht über das Geschäft entscheiden, eine Rückweisung ist eine zeitliche Verschiebung für zusätzliche Abklärungen.»

Über Ordnungsanträge wird sofort diskutiert

Gemäss der Geschäftsordnung des Grossen Rates wird über Ordnungsanträge sofort diskutiert und abgestimmt. Erst wenn auf das Geschäft eingetreten wird, folgt die Diskussion über materiellen Anträge. Über diese muss separat abgestimmt werden. Dann folgt die Schlussabstimmung, eventuell mit Änderungen in der Vorlage.

Stellt ein Stimmbürger fest, dass es einen Fehler gegeben hat, muss er diesen noch während der Versammlung rügen. Wenn der Fehler nicht korrigiert wird, kann der Stimmbürger, der die Rüge erhoben hat, beim DIV innerhalb von drei Tagen Stimmrechtsrekurs einreichen.

Bei einem Fehler kommt es darauf an, ob er relevant ist oder nicht

«Erhalten wir einen Rekurs, prüfen wir, ob es wirklich einen Fehler gegeben hat. Wenn ja, ob dieser für den Ausgang der Abstimmung entscheidend war», sagt Keller. Sei der Fehler relevant, werde das Ergebnis der Abstimmung aufgehoben. Ansonsten werde das Ergebnis der Abstimmung bestätigt, der Fehler aber festgehalten. Die Rechtsmittel sind im Stimm- und Wahlrechtsgesetz zu finden.