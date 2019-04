Eine Fraktion weniger im Kreuzlinger Gemeinderat Im Gemeinderat entsteht für die kommende Legislatur eine grosse Fraktionsgemeinschaft von FDP, CVP und EVP. Der bürgerliche Schulterschluss führt nicht zwangsläufig zu einer Blockbildung im Parlament, glauben die Beteiligten. Urs Brüschweiler

Die neu gewählten Gemeinderäte Kreuzlinges. (Bild: TBM)

Die Stimmbürger haben einiges durcheinandergebracht. Bei den Gemeinderatswahlen am 31. März verlor die CVP ihren fünften Sitz und hat künftig noch deren vier Mandate. Die Partei büsste damit zudem ihre Fraktionsstärke ein. Wenn die vier Parlamentarier weiterhin an der wichtigen und entscheidenden Arbeit in den Kommissionen teilnehmen wollen, müssen sie sich also einer anderen Fraktion anschliessen.

Genau dies ist nun geschehen: Wie die FDP, die EVP und die CVP in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, bilden sie ab dem Sommer eine Fraktionsgemeinschaft. «Die neu stärkste Fraktion, die 14 Gemeinderäte umfasst, freut sich, eine starke, breit abgestützte bürgerliche Politik für Kreuzlingen zu betreiben», heisst es weiter.

Eine logische Folge des Wahlergebnisses

Thomas Dufner, Noch-Fraktionspräsident der CVP, erklärt auf Anfrage, dass man sich damit in der bürgerlichen Mitte positioniere. Alternativen habe es eigentlich gar keine gegeben. Ein Zusammenschluss mit der SP oder der Freien Liste/Grünen sei kein Thema gewesen, ebenso wenig wie mit der SVP. Die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Fraktion nur mit der EVP wäre zwar bestanden. Weil allerdings schon rasch nach den Wahlen klar gewesen sei, dass sie die bestehende Gemeinschaft mit der FDP fortführe, hat sich diese Variante zerschlagen.

Thomas Dufner

Fraktionsschef CVP

(Bild: PD)



«Alternativen zur Positionierung in der Bürgerlichen Mitte waren kein Thema»

FDP-Fraktionspräsident Christian Brändli bestätigt dies. «Die EVP wollte mit uns weitermachen, weil sie sich von uns wertgeschätzt fühlt.» Die CVP, die je länger, je bürgerlicher politisiere, nehme man sehr gerne auf.

Stimmzwang gibt es in der Grossfraktion nicht

Im neu zusammengesetzten Rat ergibt sich damit eine Bürgerliche Seite mit SVP (8 Sitze) und FDP/EVP/CVP (14), und die Ratslinke, bestehend aus SP (10) und Freie Liste/Grüne (8). Dass dies zu einer Blockbildung und einer zunehmenden Polarisierung führt, glauben die beiden Fraktionschefs nicht unbedingt. Es müsse sich erst noch zeigen, wie einheitlich die erstarkte Freie Liste politisiere. Und auch in der eigenen Fraktion sei das Meinungsspektrum breit. «Einen Stimmzwang hat es und wird es bei uns nicht geben», betont Brändli.

Wie harmonisch sich die Zusammenarbeit der neu nur noch vier Gemeinderatsfraktionen gestaltet, wird sich nächste Woche zeigen, wenn die Fraktionschefs die Verteilung der Plätze in den Kommissionen beraten. Ansprüche, etwa auf wichtige Präsidien, könnten sich ändern. Betroffen ist auch die Wahl des Gemeinderatspräsidenten, des «höchsten Kreuzlingers». Die Fraktionen stellen ihn jährlich im Turnus abwechselnd. Allerdings wäre die CVP erst 2024 wieder an der Reihe gewesen.

Christian Brändli

Fraktionsschef FDP

(Bild: PD)



«Wir werden für die Besetzung aller Kommissione eine Lösung finden.»