Abschied nach 8 Jahren: Alain Bahar machte mit seinem Kämpferherz Karriere beim HC Thurgau

Nebst Alain Bahar bekommen weitere bisherige Spieler für die Saison 2019/20 keinen neuen Vertrag mehr beim HC Thurgau. Goalie Tim Bertsche, hinter Janick Schwendener und Nicola Aeberhard die Nummer drei zwischen den Pfosten, gibt seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt und fokussiert sich auf die Goalieausbildung beim EHC Frauenfeld. Zudem ist der HCT nicht an einer Weiterverpflichtung von Stürmer Kenny Ryan interessiert, was dem Amerikaner bereits so mitgeteilt wurde. Dass sich Eric Arnold einen neuen Club suchen muss, stand schon länger fest. Ebenso, dass Michael Loosli (zu Rappperswil-Jona/NLA), David Rattaggi (zu Basel/MySports League) und Yannick Hänggi (zu Winterthur) den Club wechseln. Während die Vertragsverlängerung mit Center Patrick Brändli um ein weiteres Jahr Tatsache wurde, stattete der HC Thurgau auch drei hoffnungsvolle Talente mit einem Vertrag aus. Das grösste Potenzial dürfte Stürmer Sascha Figi besitzen. Der 21-jährige Sohn des aus dem Schweizer Fernsehen bekannten Sportreporters Stefan Figi, spielte die vergangenen drei Saisons in Übersee. Für die Atlanta Capitals sammelte er in der Juniorenliga in 54 Spielen 96 Skorerpunkte (44 Tore, 52 Assists). Zuletzt, in zwei Jahren für die Fitchburg State University in Massachusetts, kamen in 54 Spielen 86 Skorerpunkte zusammen (46 Tore, 40 Assists). Verteidiger Marcel Huber (19)ist ein Eigengewächs und macht den Schritt von den HCT Young Lions, wo er Captain war, in die Swiss League. Der 19-jährige Verteidiger Claude Schnetzer wechselt von Klotens Elitejunioren zu Thurgau. (mat)