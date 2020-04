Eine Aadorferin ist Chefin des Stapferhauses in Lenzburg «Äpfel finde ich auch in Zürich», sagt Sibylle Lichtensteiger.

Sibylle Lichtensteiger posiert in der Ausstellung «Fake». PD/Goran Basic

Sibylle Lichtensteiger, wer sind Sie?

Sibylle Lichtensteiger: Wer diese Frage beantworten kann, hat das Ziel des Lebens wohl erreicht. Ich kann aber zumindest sagen, was mir wichtig ist im Leben: Meine privaten Beziehungen und die Arbeit als Leiterin des Stapferhauses in Lenzburg. Ich habe das Glück, dass ich mich in meinem beruflichen Alltag mit Fragen und Leuten auseinandersetzen kann, die mein Interesse fesseln.

Das Stapferhaus ist nun ebenfalls aufgrund der Coronakrise geschlossen. Was bedeutet das?

Es tat sehr weh, den Stecker ziehen zu müssen. Die Ausstellung «Fake», für die sich das Stapferhaus ins «Amt für die ganze Wahrheit» verwandelt hat, kam so gut an, dass wir eine Verlängerung bis Ende Juni vorsahen. Über 250 Gruppen waren bis Ende Juni noch angemeldet, nach und nach müssen wir nun Absagen verschicken. Nebst den fehlenden Einnahmen ist es besonders ärgerlich, weil gerade jetzt die Themen der Ausstellung «Fake» so wichtig wären.

Inwiefern?

Jeden Tag werden wir überschwemmt mit Nachrichten, die das Coronavirus betreffen. Was ist wahr? Wem kann man trauen? Um diese Fragen kreist die Ausstellung «Fake». Wir haben aber mittlerweile eine «Coronaedition» auf unserer Website erstellt, die nicht nur Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen enthält, sondern auch interessante Podcasts und Lektüre für Erwachsene, sowie Unterhaltung für Kinder. Und wir arbeiten noch immer daran: Falls die finanzielle Möglichkeit besteht, wird es bald auch interaktive Elemente geben, sodass man Fakten checken und Lügen beurteilen kann.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag nun aus?

Ich arbeite ebenfalls aus dem Homeoffice. Derzeit sind mein Team und ich am Feinschliff unserer nächsten Ausstellung, die den Titel «Geschlecht» trägt. Dank der digitalen Möglichkeiten geht das Arbeiten ganz gut – via Videokonferenz besprechen wir zum Beispiel Einzelheiten einer Installation oder tauschen uns über einen Flyer aus. Natürlich ist nicht immer das ganze Team dabei und das ist die eigentliche Schwierigkeit an der Situation: das Team zusammenzuhalten. Deshalb haben wir jeden Dienstagmorgen einen Teamkaffee. Jeder, der sich Zeit nehmen kann, schnappt sich einen Kaffee und loggt sich ein.

Wo ist Ihr Homeoffice?

Ich wohne mit meiner Familie mitten in Zürich – ich bin tatsächlich von einem Einfamilienhaus in Aadorf in einer 4-Zimmer-Wohnung mitten in der Stadt gelandet. (lacht)

Welchen Bezug haben Sie zum Thurgau?

Ich habe in Aadorf meine Kindheit verbracht, dieser Ort ist für mich noch immer wichtig. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Mein Vater wohnt noch in Aadorf, meine Mutter in Frauenfeld. Und natürlich verrät mich mein Dialekt, egal wo ich bin.

Gibt es eine Thurgauer Spezialität, die Sie vermissen?

Ich habe tatsächlich sehr gerne Äpfel. Aber die finde ich zum Glück auch in Zürich. Genauso wie Apfelsaft und -ringe.

Warum sind Sie von Aadorf weggezogen?

Zunächst bin ich nach Winterthur gezogen und dann nach Zürich. Ich habe mich also herangetastet. Zuerst war es aufgrund des Studiums: Nachdem ich viele verschiedene Studienrichtungen an der Uni Zürich ausprobiert hatte – Kunstgeschichte, Philosophie, Umweltwissenschaft und Politologie war alles dabei – schloss ich letztendlich in Geschichte und Germanistik ab. Und dann kam die Familie und wir haben uns in Zürich mit lieben Nachbarn und externer Kinderbetreuung perfekt einrichten können.

Wie sind Sie zum Stapferhaus gekommen?

Als Studentin habe ich mich 1994 auf einen Aufruf des Stapferhauses gemeldet. Damals wurden Leute gesucht, die Gruppen durch die Stapferhaus-Ausstellung «Anne Frank und wir» begleiten wollten. Ich bin keine gute Wissenschafterin, mich hat es schon immer in die Vermittlungsarbeit gezogen. Während des Studiums habe ich ausserdem an der Primarschule in Aadorf unterrichtet und für Radio Thurgau gearbeitet – später dann beim SRF, im Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Kurze Zeit war ich im Stapferhaus wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann kam das erste Kind, und ich habe die Chance gepackt in einer Co-Leitung das Stapferhaus zu führen.

Werden Sie irgendwann wieder in den Thurgau zurückziehen?

Ich muss sagen, dass ich gerne in Zürich zu Hause bin. Besonders das kulturelle Angebot schätze ich. Und auch meine Familie ist hier zu Hause, deshalb ist es leider unwahrscheinlich, dass ich in der nahen Zukunft zurück in den Thurgau ziehen werde.