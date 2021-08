Einbruchserie «Ich will die kriminelle Zeit hinter mir lassen»: Ein 24-jähriger Italiener verübt sieben Einbruchdiebstähle innerhalb von anderthalb Jahren Der junge Mann klaute in Horn, Arbon und Steinach jeweils Geld, Zigaretten und Alkohol. Am Dienstag musste er sich vor dem Bezirksgericht Arbon verantworten. Der Landesverweis ist allerdings noch nicht vom Tisch.

Eingang zum Bezirksgericht Arbon. Reto Martin

Bei einem Mal sollte es nicht bleiben. Und es wurde mit jedem Mal immer schlimmer. Ein 24-jähriger Italiener hat in Horn, Arbon und Steinach innerhalb von knapp anderthalb Jahren rund sieben Einbruchdiebstähle verübt.

Zuerst brach er im Januar 2019 an der Arboner Kupferwiesenstrasse den Zigarettenautomaten eines Vereinslokales auf und klaute daraus nicht nur Zigaretten, sondern auch Bargeld. Zusätzlich bediente er sich aus anderen Kassen. Im darauffolgenden August plünderte er mit einem Kumpel den Horner Freibad-Kiosk; die beiden wuchteten mit Gewalt die Holzabdeckung zur Verkaufstheke auf und entwendeten ebenfalls Zigaretten, zudem Bargeld. Noch am gleichen Abend verschafften sich die jungen Männer unbefugt Zutritt zum Steinacher Hafen-Treff. Nachdem sie ein Fenster nicht aufbrechen konnten, schlugen sie es ein. Nochmals klauten sie Bargeld und Zigaretten, zusätzlich ein Alkohol-Testgerät. Bei der Aktion beschädigten sie den dortigen Davidoff-Humidor und die Erste-Hilfe-Apotheke.

Hilfsmittel Gemüseschäler

Im Januar 2020 entwendete der 24-Jährige dann mit seinem Kumpel zwei Mountainbikes an der Arboner Berglistrasse: Mit einem Gemüseschäler rissen die Männer bei Privaten eine Holzlatte am Kellerabteil weg. Wenig später, im April, verschaffte der Italiener sich Zutritt zum Arboner Camping Buchhorn mit gleich zwei seiner Kumpels. Sie schlugen das nördliche Fenster ein und entwendeten abermals Alkohol sowie Zigaretten. Ausserdem beschädigten sie Flaschen. Noch am gleichen Tag holten sich die Kumpels unbefugterweise Zigaretten, Lebensmittel und 23 Pager bei einem Arboner Gastrobetrieb; sie schlugen die Glasscheibe der Schiebetür ein und beschädigten die Einrichtung diesmal sogar mutwillig. Ebenfalls im April 2020 schlug der 24-jährige Italiener mit seinen zwei Kumpels mittels eines Schachtdeckels die Scheibe der Eingangstür beim Arboner Spar ein. Wieder entwendeten sie Zigaretten.

Ein Sachschaden von 26'863 Franken

Insgesamt erbeutete der 24-Jährige laut Rechnung der Staatsanwaltschaft Bischofszell Geld und Gegenstände im Wert von etwa 17'277 Franken. Zudem entstand ein Sachschaden von ungefähr 26'863 Franken. Dem jungen Italiener wird neben Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch auch vorgeworfen, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen zu haben, indem er regelmässig Koks konsumierte.

Die Staatsanwaltschaft konstatiert ein mittelschweres Verschulden.

«Dennoch setzte er sich über jegliche sozialen Regeln hinweg und verschaffte sich völlig unbeeindruckt von der rechtlichen Ordnung Zutritt zu den Räumlichkeiten.»

Sie rechnet ihm an, dass er geständig sei; allerdings habe er bei laufender Strafuntersuchung gleich mehrere Taten begangen. Ausserdem sei er vorbestraft.

In einem abgekürzten Verfahren stellt die Staatsanwaltschaft folgende Forderungen auf, wobei sie das Bezirksgericht Arbon ersucht, diese zum Urteil zu erheben: eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten bei einer Probezeit von vier Jahren, 350 Franken Busse, die Schadenersatzforderungen der verschiedenen Parteien auf den Zivilweg zu verweisen und von einem Landesverweis abzusehen. Der Beschuldigte räumt denn im Vorfeld der Verhandlung Fehler ein. «Ich will die kriminelle Zeit hinter mir lassen», heisst es in der Anklageschrift. Er wolle zudem eine Lehre absolvieren, nachdem er jene als Maler nicht abgeschlossen hat.

Bezirksgericht gibt Gelegenheit zur Nachverhandlung

Das Gericht schätzt die Sachlage allerdings etwas anders ein. Zur Diskussion stand am Dienstag insbesondere der Landesverweis, den das Gesetz bei Einbrüchen vorsieht, und wobei der Italiener die Ausnahmekriterien nicht erfüllt. Das Gericht gab Gelegenheit zur Nachverhandlung, ansonsten würde es die Forderungen zurückweisen.