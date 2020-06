Einblick in neue Amriswiler Stadtzeitung Die wöchentliche Zeitung der Stadt Amriswil heisst nicht mehr «amriswil aktuell». Ab dieser Woche erscheint sie unter neuem Namen.

Die Kolumnisten Jacqueline Rutishauser, Alex Kappeler, Walter «Hasli» Haas und Rolf Hess schauen sich das Layout der neuen Zeitung an. Bild: Manuel Nagel

Kommenden Freitag erscheint erstmals die neue Stadtzeitung, die nicht mehr «amriswil aktuell» heissen wird. Auch für die Kolumnisten vom «geSTADTen Sie ...» wird es Neuerungen geben. Ihre Beiträge bekommen einen neuen Platz auf der Seite 3.

Den Schreiberlingen wurde am Freitag von Chefredaktorin Seraina Hess ein exklusiver Blick auf das neue Layout gewährt – und auch der neue Name des Blatts verraten. Die übrigen Amriswiler erfahren diesen erst am Freitag.