Ein weiterer Junioren-Nationalspieler für den FC Wil: Julian von Moos kommt aus Basel Der FC Wil 1900 verstärkt seine Offensive. Leihweise vom FC Basel kommt der U19-Nationalspieler Julian von Moos. Der Vertrag mit dem 18-Jährigen aus dem Thurgau hat eine Laufzeit bis Ende Juni 2020.

Julian von Moos (am Ball) in einem Testspiel gegen Düsseldorf. Andy Mueller/Freshfocus

Julian von Moos ist Ostschweizer und kommt aus Salmsach. Der Mittelstürmer entstammt dem Nachwuchs des FC St. Gallen. Via den Grasshopper-Club Zürich führte ihn sein Weg in den Nachwuchs des FC Basel. Von Moos bestritt bereits drei Super-League-Spiele und erzielte bei seiner Premiere gegen Neuchâtel Xamax gleich sein erstes Tor in der höchsten Schweizer Spielklasse.

Der 18-jährige von Moos gilt als grosses Schweizer Stürmertalent. Er durchlief sämtliche Junioren-Nationalteams bis zur U-19. Dort bestritt er bisher acht Spiele und erzielte ein Tor.