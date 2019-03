Ein Volksfest beim Discounter: Tag der offenen Tür am Lidl-Hauptsitz in Weinfelden Unzählige Interessierte strömten am Samstag zum Tag der offenen Tür im neuen Lidl-Hauptsitz. Sie waren beeindruckt von den Arbeitsplätzen für die 300 Mitarbeiter. Christoph Heer

Die Thurgauer Apfelkönigin Melanie Maurer verteilt bei Lidl Äpfel an die Besucher des Tags der offenen Tür. (Bild: Reto Martin)

Es ist Mittagszeit, also Essenszeit. Das kleine Mädchen zögert, ihre Eltern wollen sich jetzt auf den Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten des Hauptsitzes von Lidl Schweiz machen. Doch das Mädchen gewinnt. Einerseits, weil es Hunger hat und andererseits, weil es haargenau weiss, dass auf der anderen Seite Ballone, Kinderschminken, T-Shirts bemalen und vieles mehr angeboten wird.

Also nichts wie los zum Rummelplatz für Kinder, zum Tummelplatz für Erwachsene. Der Andrang ist riesig, so verwundert es nicht, dass es an den Essensausgaben zu kleineren Warteschlangen kommt. Schlimm ist das nicht, denn das herrliche Frühlingswetter zaubert ein wunderbares Ambiente auf den Platz.

«Das isch jo riesig, aber scho megacool»

Der Rundgang an sich hat es ebenso in sich, wie das kulinarische Angebot und die Festlichkeiten im Freien. Bewunderung hier, Anerkennung da. Stimmen wie «hier würde ich auch arbeiten wollen, sieh dir die grosse Fensterfront an», oder, «das isch jo riesig, megacool und voll bequem do. Ich will au sones Büro», wechselten sich ab.

Und mittendrin steht eine Frau und verteilt Äpfel. Sympathisch, stets lächelnd und gut gelaunt. Melanie Maurer, amtierende Thurgauer Apfelkönigin, wird ihrem Amt vollends gerecht.

Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. Weinfelden TG - Tag der offenen Tür im neuen Hauptsitz von Lidl in Weinfelden. 14 Bilder Lidl Schweiz präsentiert seinen neuen Hauptsitz in Weinfelden

Der neue Lidl-Hauptsitz besticht durch die grosszügige und nachhaltige Bauweise. Am neuen Domizil sind attraktive Arbeitsplätze für 300 Mitarbeiter errichtet worden, wobei die Bürowelt mit grossen, hellen Räumen besticht. Die riesigen Glasflächen sollen das Wohlbefinden der Angestellten sicherstellen.

Öffentliches Personalrestaurant

Als Wohlfühloasen gelten schon am Tag der offenen Tür die Kaffeeinseln auf jedem Stockwerk und das kommend als öffentlich geltende Personalrestaurant. Das Fitnesscenter, die Tankstellen für Elektrofahrzeuge und weitere Errungenschaften vermögen das Angebot bestens zu ergänzen.

Ein hohes Besucheraufkommen gibt es laufend auch in der hauseigenen Küche. Die Brotdegustation lässt sich niemand entgehen und es wartet nach dem Gaumenschmaus gar ein Bewertungssystem, was die verschiedenen Brotkreationen betrifft.

Während drinnen unaufhörlich informiert, gezeigt und erklärt wird, steigert sich im Freien die Temperatur bis auf angenehme 16 Grad Celsius. Die jungen Akrobatinnen von Co-Dance treten auf. Ihre Darbietungen werden von einem grossen Publikum beklatscht. Nebenan formt der Clown seine Ballons, die Kinder lassen sich ihre Gesichter bemalen und die Verpflegungsstände laufen auf Hochbetrieb – und das ist auch gut so. Lidl lässt die gesamten Einnahmen dieses Tages der Bildungsstätte Sommeri zukommen.