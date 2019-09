Glosse Ein unmoralisches Angebot im Kreuzlinger Bahnhof-Laden Wasser von der anderen Seite der Welt soll unseren Durst löschen. Zu einem immensen Preis. Martina Eggenberger Lenz

Fidji-Wasser, 500 ml, 2.25 Franken, gesehen bei «Avec». (Bild: Martina Eggenberger)

Liebe alle, schlechte Nachrichten: Die Welt ist nicht mehr zu retten. Nein, nicht wegen der vielen Flugreisen, der überheizten Wohnungen und dem hohen Fleischkonsum. Sondern wegen des Wassers. Dem Wasser, das da im Kreuzlinger Avec-Shop (und wahrscheinlich auch noch an vielen anderen Orten) im Regal steht. Für 2.25 Franken im Angebot. Es heisst Fiji und kommt – Überraschung – tatsächlich aus Viti Levu, einer der Fidschi-Inseln im Südpazifik.

Jetzt ist es da, in meiner Stadt, und wartet in der Plastikflasche auf einen Abnehmer. Rund 19 000 Kilometer hat es zurückgelegt, um kauffreudigen Schweizern den Durst zu löschen. Besonders pur soll es sein, weil weit weg von der bösen menschlichen Zivilisation gefördert. Aus einem artesischen Brunnen. Hä? Google meint: Grundwasser, das natürlich an die Erdoberfläche sprudelt. Oder so.

Viertausend Mal teurer als Hahnenburger

Eigentlich ist mir das egal. Ich komme grad von einem Spaziergang am See. 48 Billionen Liter Wasser vor der Nase. Schönes Wasser, gutes Wasser, sauberes Wasser. Aufbereitet und streng kontrolliert fliesst es Zuhause aus dem Wasserhahn. Fast gratis. Tausende Liter habe ich davon getrunken. Ich bin gesund. Es hat mir immer geschmeckt.

Aber es hat keine Blume vorne drauf. Es lässt mich nicht von Strand und Palmen träumen. Wie das Wasser aus Fidschi, das – echt jetzt! – etwa viertausend Mal teurer ist. Ganz ehrlich, ich habe es gekauft und probiert, ich habe gesündigt, für die Allgemeinheit. Um zu verkünden: Es schmeckt wie Wasser. Nach nichts. Okay, ein kleiner Nachgeschmack ist da auszumachen. Es ist kein guter.