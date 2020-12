Kirchendekoration Ein toter Baum statt ein Kreuz: wie in Bussnang eine Kirche geschmückt wird Die Behörde der Evangelischen Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken beantragt von den Kirchbürgern einen Kredit von 15'000 Franken für einen Olivenbaum.

Die evangelische Kirche in Bussnang. Bild: Nana Do Carmo

Eigentlich sollte ein Kreuz in die Kirche. Nun soll es ein Baum werden. Aber nicht irgendein Baum, sondern ein Ölbaum. Ein toter. Mumifiziert. Denn in der kühlen evangelischen Kirche in Bussnang würde ein richtiger Olivenbaum gar nicht überleben. Was komisch klingt, ist folgendermassen entstanden. Eine Stimmbürgerin der Evangelischen Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken wünschte sich an der Versammlung vor einem Jahr, dass der Chorraum mit einem Kreuz bestückt wird, auf dem das Auge ruhen kann.

So sieht ein Olivenbaum aus. Bild: PD

Doch die Auswertung dieses Anliegens mit Kirchenrat und Denkmalpflege hat ergeben: Ein Kreuz passt nicht in den Chorraum der Bussnanger Kirche. Es hat nämlich schon eines, im Fenster. «Wir suchten Alternativen und unser Pfarrer, Jann Flütsch, kam auf die Idee, einen Ölbaum in den Chorraum zu stellen», sagt Stefanie Stuckert, Präsidentin der Kirchgemeinde. Doch zwei angefragte Gartenbauunternehmen meinten beide, dass nur ein mumifizierter Öl- oder eben Olivenbaum in Frage käme.

Der Baum steht für den Garten Gethsemane

«Ein Ölbaum würde sehr gut in die Kirche in Bussnang passen», erklärt Pfarrer Jann Flütsch. Denn in den Kirchenfenstern seien alles Motive der Kreuzigung des Karfreitags zu sehen. «Passend wäre der Ölbaum deshalb, weil Jesus am Gründonnerstag, also am Tag vor seiner Kreuzigung, im Garten Gethsemane unter Ölbäumen betete», sagt Flütsch.

Jann Flütsch, Pfarrer von Evangelisch Bussnang. Bild: PD

Seiner Meinung nach sollte es ein grosser Olivenbaum werden, auf dem das Auge ebenfalls ruhen kann. «Es wäre ähnlich wie mit dem Christbaum, der ist auch immer sehr schön anzusehen», sagt der Pfarrer. Der Baum soll Eindruck, Freude und Lust machen, dort hinzugehen und den Baum anzufassen.

«Ich habe noch nie einen Baum in einem Chorraum gesehen. Das wäre einmalig und speziell.»

Die Vorsteherschaft der Kirchgemeinde stellt den Antrag, einen Kredit von 15'000 Franken zu genehmigen, um den Ölbaum zu beschaffen. Die Haltbarkeit eines mumifizierten Baumes beträgt 10 bis 20 Jahre, heisst es in der Botschaft. Der Baum sei hochwertig hergestellt, der Stamm echt, aber wie gesagt, mumifiziert, die Blätter sind künstlich.

Abstimmung an der Urne

«Da wir keine Versammlung, sondern eine Urnenabstimmung durchführen, haben wir unsere Bürger per Zoom über die Traktanden informiert», sagt Präsidentin Stuckert. Der Baum sei dabei auch zur Sprache gekommen. «Jemand hat moniert, dass es ja kein Baum aus der Region sei», sagt Stuckert. Sie könne die ablehnende Haltung verstehen. «Ich hätte auch lieber einen echten Baum», sagt Stuckert.

Stefanie Stuckert, Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken. Bild: Sabrina Bächi

Ebenfalls an der Urne müssen die Kirchbürger über einen Kredit von 5'000 Franken befinden, der zur Erreichung der Planungskredit-Vorlage für das Kirchgemeindehaus benötigt wird. Bisher habe ein Architekt Pläne für ein neues Kirchgemeindehaus anstelle des derzeitigen Untihüsli erarbeitet. «Zufällig kam ich aber mit der Präsidentin der Katholischen Kirchgemeinde Bussnang ins Gespräch und es besteht nun die Möglichkeit, dass wir Land von der Gemeinde erhalten», sagt Stuckert.

Ziel sei es, den bisherigen Plan auch für ein Gemeindehaus auf besagtem Land abzuändern und den Bürgern im Frühling 2021 einen Planungskredit vorzulegen, sagt Stuckert.